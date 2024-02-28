"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  2690 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  128352 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  155688 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  147014 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  166325 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  181208 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  167771 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  162131 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  152470 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  141634 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 09:14  •  12431 просмотра

Read in English

Спикеры 23 парламентов и президент Европейского парламента призвали спикера Палаты представителей Конгресса США вынести на голосование законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов помощи и способствовать его принятию.

Спикеры 23 парламентов, в том числе глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, и президент Европейского парламента призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона внести на рассмотрение законопроект о предоставлении Украине помощи в размере около 60 миллиардов долларов и способствовать принятию Конгрессом США этого исторического решения. Об этом сообщил в среду инициатор этого письма, глава ВР Руслан Стефанчук, пишет УНН.

"Открытое письмо спикеров 23-х парламентов и руководительницы Европарламента к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. Я, как инициатор этого письма, благодарен своим коллегам за такую быструю и широкую поддержку", - написал Стефанчук в X.

В этом открытом письме мы, руководители парламентов, просим своего американского коллегу внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки принятый 13 февраля 2024 года Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, который предусматривает ассигнования в размере $60,06 млрд для помощи Украине

- указал Стефанчук.

Глава ВР отметил, что сейчас законопроект передан в Палату представителей и, "согласно правилам процедуры, спикер Майк Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение нижней палатой американского Конгресса".

Мы, спикеры парламентов, призвали спикера Майка Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы. Я очень рассчитываю, что наш голос и наш призыв услышат в Конгрессе США. Украине нужна помощь! Украине нужно оружие! Украина должна победить!

- подчеркнул Стефанчук.

Напомним

Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса от демократов и республиканцев собирались в Овальном кабинете Белого дома 27 февраля, для обсуждения в том числе голосования по поддержке Украины.

По итогам спикер Джонсон заявил, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в объеме 95,34 млрд долл. Примерно 60 млрд долл. из этой помощи предусмотрено для Украины. Для того, чтобы стать законом, законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и подписан президентом США.  

Среди республиканцев преградой называли позицию Джонсона.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
verkhovna-radaВерховная Рада
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
meksikaМексика
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
taivanТайвань
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
"Україні потрібна зброя": голови понад 20 парламентів написали листа спікеру Джонсону
"Ukraine needs weapons": heads of more than 20 parliaments wrote a letter to Speaker Johnson
Новости по теме

"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Спикеры 23 парламентов и президент Европейского парламента призвали спикера Палаты представителей Конгресса США вынести на голосование законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов помощи и способствовать его принятию.

Война •   •  12431 просмотра
"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу Харьковского университета, которая передавала россиянам разведывательную информацию об обороне города, в частности о расположении украинских средств противовоздушной обороны, фортификационных сооружений и перемещении войск.

Война •   •  11310 просмотра
Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"

Украина сможет подписать соглашение по безопасности с США только после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.

Политика •   •  10967 просмотра
Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"

Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.

Война •   •  12420 просмотра
Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны

Большая колонна из около 60 российских военных машин, включая боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры МТ-ЛБ, прибыла в минск, беларусь.

Война •   •  11383 просмотра
Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны

Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании

Зеленский встречается с премьер-министром Албании Рамой в Тиране.

Политика •   •  11925 просмотра
Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании

Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Министр иностранных дел Албании приветствовал своего украинского коллегу, чтобы обсудить укрепление двусторонних связей и поддержку Албанией мирных усилий Украины и ее европейских стремлений.

Политика •   •  10777 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".

Политика •   •  10332 просмотра
Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску, разрушив университет, школу, 10 многоквартирных домов, 4 частных дома, почтовое отделение, 2 административных здания и дом культуры.

Война •   •  11588 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк

Россия готовит новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения на замену сбитому А-50У, поскольку беспилотники не могут полноценно занять его место в разведывательной деятельности, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Война •   •  20170 просмотра
Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк