"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Спикеры 23 парламентов, в том числе глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, и президент Европейского парламента призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона внести на рассмотрение законопроект о предоставлении Украине помощи в размере около 60 миллиардов долларов и способствовать принятию Конгрессом США этого исторического решения. Об этом сообщил в среду инициатор этого письма, глава ВР Руслан Стефанчук, пишет УНН.

"Открытое письмо спикеров 23-х парламентов и руководительницы Европарламента к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. Я, как инициатор этого письма, благодарен своим коллегам за такую быструю и широкую поддержку", - написал Стефанчук в X.

В этом открытом письме мы, руководители парламентов, просим своего американского коллегу внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки принятый 13 февраля 2024 года Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, который предусматривает ассигнования в размере $60,06 млрд для помощи Украине - указал Стефанчук.

Глава ВР отметил, что сейчас законопроект передан в Палату представителей и, "согласно правилам процедуры, спикер Майк Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение нижней палатой американского Конгресса".

Мы, спикеры парламентов, призвали спикера Майка Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы. Я очень рассчитываю, что наш голос и наш призыв услышат в Конгрессе США. Украине нужна помощь! Украине нужно оружие! Украина должна победить! - подчеркнул Стефанчук.

Напомним

Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса от демократов и республиканцев собирались в Овальном кабинете Белого дома 27 февраля, для обсуждения в том числе голосования по поддержке Украины.

По итогам спикер Джонсон заявил, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в объеме 95,34 млрд долл. Примерно 60 млрд долл. из этой помощи предусмотрено для Украины. Для того, чтобы стать законом, законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и подписан президентом США.

Среди республиканцев преградой называли позицию Джонсона.