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Значна більшість Палати представників США підтримує законопроект про допомогу Україні - голова фінкомітету

Значна більшість Палати представників США підтримує законопроект про допомогу Україні - голова фінкомітету

Київ • УНН

 • 43842 перегляди

Більшість членів Палати представників підтримують надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню згідно з ухвалений Сенатом законопроектом про національну безпеку, за словами голови Комітету з фінансових послуг Палати представників.

Значна більшість республіканців і демократів у Палаті представників США підтримують ухвалений Сенатом законопроект про національну безпеку, який включає військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але на шляху стоїть спікер Майк Джонсон, заявив голова комітету з фінансових послуг Палати представників, республіканець Патрік Макгенрі в ефірі CBS News, пише УНН.

Вони підтримують від 80 до 90% того, що міститься в законопроекті. Близько двох третин Палати представників дотримуються такої думки. Це буде зроблено. Питання лише в тому, як це буде зроблено і скільки часу на це потрібно

- сказав Макгенрі.

Але нинішньою перешкодою, за словами Макгенрі, є Джонсон.

"Що є аксіомою в Палаті представників, то це те, що будь-який спікер може стояти на шляху більшості в Палаті представників протягом певного періоду часу, але не назавжди", - сказав Макгенрі, додавши: "Я сподіваюся, що спікер погляне на це дуже розумно".

За словами Макгенрі, якщо Джонсон не поступиться і не допустить голосування щодо сенатського законопроекту, є два парламентські маневри, що можуть допомогти обійти Джонсона - петиція про звільнення або відхилення попереднього питання. І те, й інше вимагатиме, щоб демократи та достатня кількість республіканців об'єдналися та змусили розглянути законопроект. Макгенрі заявив, що петиція про звільнення, у якій більшість членів Палати представників публічно підписують петицію про винесення законопроекту на розгляд, має не більше ніж 30% шансів на успіх. За його словами, дещо вірогіднішим є відхилення попереднього питання, коли більшість вимагає негайного голосування щодо законопроекту, якого немає в залі. Відхилення попереднього питання майже ніколи не буває успішним.

"Ми не робили цього в Палаті представників США вже кілька поколінь, - сказав Макгенрі. - Відхилення попереднього питання - це щось подібне до ядерного пристрою. Це масштабна війна. Це ще один механізм, який дає змогу винести цей законопроект на розгляд".

Макгенрі заявив, що смерть лідера російської опозиції Олексія Навального має спонукати республіканців підтримати додаткові мільярди доларів у вигляді військової та економічної допомоги Україні.

"Це має показати варварський режим, який існує в москві, - сказав Макгенрі. - Вони не змінилися... Для політиків має бути корисним побачити, що поставлено на карту. На карту поставлено людське життя. Західна цивілізація зазнає серйозного випробування. Перший світ кидає виклик. Громадянському суспільству кидають виклик... Ми – велика демократія на планеті. І ми повинні бути прикладом для решти світу і мати парасольку безпеки для решти світу, щоб ми могли мати економічне процвітання".

Щойно Конгрес ухвалить допомогу Україні, одразу почнуться поставки – Пентагон21.02.24, 00:26 • 30183 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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