Значительное большинство Палаты представителей США поддерживает законопроект о помощи Украине - глава финкомитета

Значительное большинство республиканцев и демократов в Палате представителей США поддерживают принятый Сенатом законопроект о национальной безопасности, который включает военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, но на пути стоит спикер Майк Джонсон, заявил председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей, республиканец Патрик Макгенри в эфире CBS News, пишет УНН.

Они поддерживают от 80 до 90% того, что содержится в законопроекте. Около двух третей Палаты представителей придерживаются такого мнения. Это будет сделано. Вопрос лишь в том, как это будет сделано и сколько времени на это нужно - сказал Макгенри.

Но нынешним препятствием, по словам Макгенри, является Джонсон.

"Что является аксиомой в Палате представителей, то это то, что любой спикер может стоять на пути большинства в Палате представителей в течение определенного периода времени, но не навсегда", - сказал Макгенри, добавив: "Я надеюсь, что спикер взглянет на это очень разумно".

По словам Макгенри, если Джонсон не уступит и не допустит голосования по сенатскому законопроекту, есть два парламентских маневра, которые могут помочь обойти Джонсона - петиция об освобождении или отклонение предыдущего вопроса. И то, и другое потребует, чтобы демократы и достаточное количество республиканцев объединились и заставили рассмотреть законопроект. Макгенри заявил, что петиция об освобождении, в которой большинство членов Палаты представителей публично подписывают петицию о вынесении законопроекта на рассмотрение, имеет не более 30% шансов на успех. По его словам, несколько более вероятным является отклонение предыдущего вопроса, когда большинство требует немедленного голосования по законопроекту, которого нет в зале. Отклонение предыдущего вопроса почти никогда не бывает успешным.

"Мы не делали этого в Палате представителей США уже несколько поколений, - сказал Макгенри. - Отклонение предыдущего вопроса - это нечто подобное ядерному устройству. Это масштабная война. Это еще один механизм, который позволяет вынести этот законопроект на рассмотрение".

Макгенри заявил, что смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального должна побудить республиканцев поддержать дополнительные миллиарды долларов в виде военной и экономической помощи Украине.

"Это должно показать варварский режим, который существует в москве, - сказал Макгенри. - Они не изменились... Для политиков должно быть полезным увидеть, что поставлено на карту. На карту поставлена человеческая жизнь. Западная цивилизация подвергается серьезному испытанию. Первому миру бросают вызов. Гражданскому обществу бросают вызов... Мы - великая демократия на планете. И мы должны быть примером для остального мира и иметь зонтик безопасности для остального мира, чтобы мы могли иметь экономическое процветание".

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