Как только Конгресс примет помощь Украине, сразу начнутся поставки - Пентагон
Пентагон заявляет, что американская военная помощь Украине начнется сразу после того, как Конгресс одобрит следующий пакет.
Никки Хейли обещает продолжить президентскую кампанию, даже если проиграет Трампу в родном штате
Никки Хейли пообещала продолжить свою президентскую кампанию, заявив, что не намерена выходить из нее после праймериз в Южной Каролине, несмотря на то, что отстает от Дональда Трампа более чем на 30 пунктов по результатам опросов в своем штате.
"Болит всем. Даже усачам": в Краматорске между руин уничтоженного россиянами дома блуждает кот
Белого кота, блуждающего среди руин дома, разрушенного россиянами во время ракетного обстрела Краматорска, сфотографировали украинские службы по чрезвычайным ситуациям.
ВСУ опровергли информацию о зачистке плацдарма на левобережье Херсонщины
Украинские военные отрицают заявления России о зачистке плацдарма на левом берегу Херсонской области.
Без помощи США Украине придется решать, какие города она может удержать - Пентагон
Пентагон предупредил, что без возобновления американской помощи Украине, возможно, придется решать, какие города она может защищать.
Вечерняя атака на Краматорск: известно о шести раненых, еще один человек вероятно под завалами
В результате ракетного обстрела Краматорска ранения получили шесть человек, еще один человек, вероятно, находится под завалами.
Дроны ССО в Донецкой области: как бойцы 8-го отдельного полка отрабатывают по врагу с неба
В Донецкой области с помощью беспилотников украинские военные уничтожили вражескую технику, в частности БТР, инженерную машину и параллельно "задвухсотили" четырех захватчиков, а одного "затрехсотили".
Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба
Украина не потеряла бы город Авдеевку, если бы получила больше артиллерийских боеприпасов для его обороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ермак обсудил с итальянским министром усиление украинско-итальянского соглашения о безопасности и деловом сотрудничестве
Ермак обсудил с итальянским министром Адольфо Урсо укрепление украинско-итальянского сотрудничества в сфере безопасности и бизнеса, поблагодарив Италию за поддержку украинского суверенитета.
Умеров и Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона
Во время телефонного разговора с Министром обороны США украинские военные обсудили текущую ситуацию на фронте и планы по удовлетворению военных потребностей Украины.