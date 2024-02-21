Как только Конгресс примет помощь Украине, сразу начнутся поставки - Пентагон

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты Америки смогут в короткие сроки предоставить Украине новые пакеты военной помощи после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, передает УНН.

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Она подчеркнула, что министерство обороны США обычно могло собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы в течение нескольких дней каждый раз, когда выделялся очередной пакет помощи. Этот раз не должен стать исключением.

Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия, думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить пакеты помощи украинцам сказала Сабрина Сингх.

Без помощи США Украине придется решать, какие города она может удержать - Пентагон