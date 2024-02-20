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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без помощи США Украине придется решать, какие города она может удержать - Пентагон

Без помощи США Украине придется решать, какие города она может удержать - Пентагон

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 21:24  •  2556 просмотра

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Пентагон предупредил, что без возобновления американской помощи Украине, возможно, придется решать, какие города она может защищать.

Украине без возобновления помощи США придется решать, какие города она может удержать. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

Она отметила, что выход украинских сил из Авдеевки был стратегическим, чтобы сохранить артиллерию и снаряды.

Если мы не получим финансирование от американской Палаты представителей, мы не сможем передавать критически необходимые пакеты помощи. Украина будет вынуждена выбирать и принимать решение о том, какие города она может содержать

сказала Сабрина Сингх.

Сингх подчеркнула, что продолжается борьба за Украину, поэтому Киев нуждается в немедленном финансировании.

Это сигнал тревоги еще с октября. Мы продолжим призывать Конгресс выполнять их работу

сказала Сабрина Сингх.

Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба20 февраля 2024, 21:03 • 5429 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
avdiivkaАвдеевка
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