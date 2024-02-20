Без помощи США Украине придется решать, какие города она может удержать - Пентагон
Киев • УНН
Пентагон предупредил, что без возобновления американской помощи Украине, возможно, придется решать, какие города она может защищать.
Украине без возобновления помощи США придется решать, какие города она может удержать. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.
Детали
Она отметила, что выход украинских сил из Авдеевки был стратегическим, чтобы сохранить артиллерию и снаряды.
Если мы не получим финансирование от американской Палаты представителей, мы не сможем передавать критически необходимые пакеты помощи. Украина будет вынуждена выбирать и принимать решение о том, какие города она может содержать
Сингх подчеркнула, что продолжается борьба за Украину, поэтому Киев нуждается в немедленном финансировании.
Это сигнал тревоги еще с октября. Мы продолжим призывать Конгресс выполнять их работу
Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба20 февраля 2024, 21:03 • 5429 просмотров
Без помощи США Украине придется решать, какие города она может удержать - Пентагон
Пентагон предупредил, что без возобновления американской помощи Украине, возможно, придется решать, какие города она может защищать.
Вечерняя атака на Краматорск: известно о шести раненых, еще один человек вероятно под завалами
В результате ракетного обстрела Краматорска ранения получили шесть человек, еще один человек, вероятно, находится под завалами.
Дроны ССО в Донецкой области: как бойцы 8-го отдельного полка отрабатывают по врагу с неба
В Донецкой области с помощью беспилотников украинские военные уничтожили вражескую технику, в частности БТР, инженерную машину и параллельно "задвухсотили" четырех захватчиков, а одного "затрехсотили".
Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба
Украина не потеряла бы город Авдеевку, если бы получила больше артиллерийских боеприпасов для его обороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ермак обсудил с итальянским министром усиление украинско-итальянского соглашения о безопасности и деловом сотрудничестве
Ермак обсудил с итальянским министром Адольфо Урсо укрепление украинско-итальянского сотрудничества в сфере безопасности и бизнеса, поблагодарив Италию за поддержку украинского суверенитета.
Умеров и Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона
Во время телефонного разговора с Министром обороны США украинские военные обсудили текущую ситуацию на фронте и планы по удовлетворению военных потребностей Украины.
Украина и Канада провели двухдневный раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности
Украина провела двухдневные переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о безопасности.
росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами
Воздушные силы Украины сообщили, что россияне запустили управляемые авиабомбы в Харьковской области.
Президент Польши заявил, что в блокаде польско-украинской границы виновата россия, напавшая на Украину
Резюме одним предложением: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокада польско-украинской границы вызвана прежде всего российской агрессией против Украины.
Если НАТО не пригласит Украину в Альянс: Ермак разъяснил последствия
Глава Офиса Президента Украины предупредил, что неприглашение Украины к вступлению в НАТО на предстоящем саммите приведет к дальнейшей эскалации в отношениях с россией.