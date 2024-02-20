Без помощи США Украине придется решать, какие города она может удержать - Пентагон

Украине без возобновления помощи США придется решать, какие города она может удержать. Об этом во время брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

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Она отметила, что выход украинских сил из Авдеевки был стратегическим, чтобы сохранить артиллерию и снаряды.

Если мы не получим финансирование от американской Палаты представителей, мы не сможем передавать критически необходимые пакеты помощи. Украина будет вынуждена выбирать и принимать решение о том, какие города она может содержать сказала Сабрина Сингх.

Сингх подчеркнула, что продолжается борьба за Украину, поэтому Киев нуждается в немедленном финансировании.

Это сигнал тревоги еще с октября. Мы продолжим призывать Конгресс выполнять их работу сказала Сабрина Сингх.

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