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Без допомоги США Україні доведеться вирішувати, які міста вона може втримати – Пентагон

Без допомоги США Україні доведеться вирішувати, які міста вона може втримати – Пентагон

Київ • УНН

 • 30411 перегляди

Пентагон попередив, що без відновлення американської допомоги Україні, можливо, доведеться вирішувати, які міста вона може захищати.

Україні без відновлення допомоги США доведеться вирішувати, які міста вона може втримати. Про це під час брифінгу заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

Деталі

Вона відзначила, що вихід українських сил з Авдіївки був стратегічним, щоб зберегти артилерію та снаряди.

Якщо ми не отримаємо фінансування від американської Палати представників, ми не зможемо передавати критично необхідні пакети допомоги. Україна буде змушена обирати та ухвалювати рішення про те, які міста вона може утримувати

сказала Сабріна Сінгх.

Сінгх наголосила, що триває боротьба за Україну, тому Київ потребує негайного фінансування.

Це сигнал тривоги ще з жовтня. Ми продовжимо закликати Конгрес виконувати їхню роботу

сказала Сабріна Сінгх.

Україна б не втратила Авдіївку, якби були надані всі боєприпаси – Кулеба20.02.24, 23:03 • 56953 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
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