Україна б не втратила Авдіївку, якби були надані всі боєприпаси – Кулеба

Місто Авдіївка не було б втрачено, якби Україна "отримала всі артилерійські снаряди, необхідні для його оборони". Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виданню CNN, передає УНН.

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Українським солдатам "треба віддати належне" за те, що вони вистояли проти Росії та пожертвували життям на передовій, сказав Кулеба.

Але причина, чому вони змушені пожертвувати собою і померти, пояснюється тим, що хтось все ще обговорює рішення. Я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам’ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці

Кулеба повідомив, що війна триватиме і "Росія не має наміру робити паузу".

Доповнення

Чиновник Білого дому Джон Кірбі також поклав провину за вихід з України з Авдіївки на республіканців у Конгресі.

Давайте прояснимо це: рішення України вийти з Авдіївки було не тому, що вони були недостатньо сміливими, не тому, що їх недостатньо добре керували, не тому, що вони не були навчені, це було тому, що вони не мали тактичної кмітливості, щоб захистити себе і захистити це місто. Це сталося через бездіяльність Конгресу