Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба
Киев • УНН
Украина не потеряла бы город Авдеевку, если бы получила больше артиллерийских боеприпасов для его обороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Город Авдеевка не был бы потерян, если бы Украина "получила все артиллерийские снаряды, необходимые для его обороны". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию CNN, передает УНН.
Детали
Украинским солдатам "надо отдать должное" за то, что они выстояли против России и пожертвовали жизнью на передовой, сказал Кулеба.
Но причина, по которой они вынуждены пожертвовать собой и умереть, объясняется тем, что кто-то все еще обсуждает решение. Я уважаю внутреннюю политику и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте
Кулеба сообщил, что война будет продолжаться и "Россия не намерена делать паузу".
Дополнение
Чиновник Белого дома Джон Кирби также возложил вину за выход из Украины из Авдеевки на республиканцев в Конгрессе.
Давайте проясним это: решение Украины выйти из Авдеевки было не потому, что они были недостаточно смелыми, не потому, что их недостаточно хорошо руководили, не потому, что они не были обучены, это было потому, что они не имели тактической смекалки, чтобы защитить себя и защитить этот город. Это произошло из-за бездействия Конгресса
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Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы - Кулеба
Украина не потеряла бы город Авдеевку, если бы получила больше артиллерийских боеприпасов для его обороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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