Щойно Конгрес ухвалить допомогу Україні, одразу почнуться поставки – Пентагон

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати Америки зможуть у короткі терміни надати Україні нові пакети військової допомоги після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає УНН.

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Вона наголосила, що міністерство оборони США зазвичай могло зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси упродовж кількох днів щоразу, коли виділявся черговий пакет допомоги. Цей раз не має стати виключенням.

Щойно Конгрес забезпечить нам ці повноваження, думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити пакети допомоги українцям сказала Сабріна Сінгх.

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