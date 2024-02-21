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Щойно Конгрес ухвалить допомогу Україні, одразу почнуться поставки – Пентагон

Щойно Конгрес ухвалить допомогу Україні, одразу почнуться поставки – Пентагон

Київ • УНН

 • 30182 перегляди

Пентагон заявляє, що американська військова допомога Україні розпочнеться одразу після того, як Конгрес схвалить наступний пакет.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати Америки зможуть у короткі терміни надати Україні нові пакети військової допомоги після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Вона наголосила, що міністерство оборони США зазвичай могло зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси упродовж кількох днів щоразу, коли виділявся черговий пакет допомоги. Цей раз не має стати виключенням.

Щойно Конгрес забезпечить нам ці повноваження, думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити пакети допомоги українцям

сказала Сабріна Сінгх.

Без допомоги США Україні доведеться вирішувати, які міста вона може втримати – Пентагон20.02.24, 23:24 • 30410 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
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