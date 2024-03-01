Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон
Киев • УНН
Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о дополнительной помощи Украине после принятия бюджета для финансирования американского правительства.
Палата представителей США будет рассматривать помощь Украине после того, как "правительство получит финансирование", сообщил спикер Майк Джонсон, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
"Если мы уже собираемся исправить все в этом мире, мы должны сначала исправить Америку. Это означает две вещи: означает защиту границы и финансирование нашего правительства. И поэтому на этой неделе мы очень упорно работаем, чтобы сделать обе эти вещи", - сообщил спикер, комментируя принятие законопроекта о дополнительном финансировании потребностей нацбезопасности, который включает безопасность границы, финансирование для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона.
Таким образом, как отмечает издание, Палата представителей Конгресса США на этой неделе, вероятно, не будет рассматривать помощь Украине.
Отвечая на вопрос о том, как он отреагировал на призыв 23 европейских лидеров принять помощь Украине, Джонсон отметил, что Палата представителей рассматривает все доступные возможности и вернется к этому вопросу, "когда правительство получит финансирование".
Добавим, Сенат США накануне уже одобрил четвертый краткосрочный бюджет для избежания частичного "шатдауна".
Дополнение
Ранее на этой неделе после встречи с президентом Джонсон заявил, что вопрос помощи Украине решат "своевременно". Комментируя слова спикера, советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул: вопрос помощи для украинцев - неотложный.
"Говоря о "своевременной" помощи, что вы имеете в виду? Для украинских солдат на передовой, "своевременно" означает сейчас. Пока мы возвращались с выходных, россияне начали захватывать новые города и села в Украине. Они продвигаются, это не замороженный конфликт", - напомнил он.
Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон
Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о дополнительной помощи Украине после принятия бюджета для финансирования американского правительства.
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