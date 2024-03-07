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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конгресс может начать сбор подписей, чтобы рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Конгресс может начать сбор подписей, чтобы рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:56  •  11444 просмотра

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Конгресс может начать сбор подписей уже на этой неделе, чтобы в обход спикера вынести законопроект о помощи Украине и партнерам на голосование, если спикер к тому времени не внесет его на рассмотрение.

Сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палате представителей Конгресса США в обход спикера, может начаться уже на этой неделе, если спикер Майк Джонсон к тому времени не внесет этот законопроект на рассмотрение. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-то вынести в зал для голосования,

- сказал Фицпатрик.

Детали

Конгрессмен добавил: "Если Палата представителей не может прийти к консенсусу по законопроекту, который будет внесен на рассмотрение, альтернативой не может быть то, что Украина потерпит поражение, а наша граница останется открытой. Мы не можем допустить, чтобы это произошло".

Отмечается, что в последнее время Белый дом и ряд законодателей в Палате представителей активизировали свои призывы к спикеру Майку Джонсону внести на рассмотрение законопроект по помощи стране и другим партнерам.

Фицпатрик рассказал, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет до Палаты представителей через регулярные каналы. Но если спикер откажется выполнять требования, сторонники законопроекта уже в пятницу на этой неделе начнут сбор подписей за петицию о голосовании в обход спикера.

Он добавил, что "очень уверен", что она может получить 218 подписей, необходимых для принятия.

Напомним

Ранее Майк Джонсон заявлял, что палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о дополнительной помощи Украине после принятия бюджета для финансирования американского правительства.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Политика
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
golos-amerikiГолос Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
ukrainaУкраина
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