Ищем возможности в правительстве, но ничто не заменит одобрение запроса на финансирование Конгрессом: Кирби о помощи Украине

В правительстве США и во всей администрации ищут другие возможности для поддержки Украины, однако ни одно из этих усилий не сможет заменить одобрение запроса на дополнительное финансирование Конгрессом. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки, передает УНН.

Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы обеспечить это дополнительное финансирование. Это так важно! Мы также работаем с союзниками и партнерами относительно возможных взносов. Это не значит, что они их не делают - они делают. Но мы хотим посмотреть, что еще можно сделать. И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование - сказал Кирби.

По его словам, США всегда рассматривает другие возможности, которые может использовать.

"Но какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование. Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-то имеющегося магического источника (средств - ред.), способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке", - отметил Кирби.

На вопрос, верите ли он все еще верите, что запрос на дополнительное финансирование могут одобрить, Кирби ответил: "Трудно сказать с уверенностью. Это на самом деле будет зависеть от спикера Джонсона. Мы знаем, и спикер Джонсон знает: если он вынесет это на голосование, законопроект получит одобрение. Есть достаточная двухпартийная поддержка этого, в обеих партиях. Здесь нет вопросов. Настоящий вопрос: вынесет ли он это на голосование? И только он может ответить на этот вопрос".

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Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в марте Украина выйдет из финансового гэпа, но поддержка США принципиально важна с точки зрения не первого квартала, а 2024 года в целом.