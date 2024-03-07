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Шукаємо можливості в уряді, але ніщо не замінить схвалення запиту на фінансування Конгресом: Кірбі про допомогу Україні

Київ • УНН

 • 27084 перегляди

Уряд США вивчає альтернативні шляхи підтримки України, але жоден з них не може замінити схвалення Конгресом запиту на додаткове фінансування, що має вирішальне значення для продовження допомоги Україні, особливо у 2024 році.

Шукаємо можливості в уряді, але ніщо не замінить схвалення запиту на фінансування Конгресом: Кірбі про допомогу Україні

В уряді США та у всієї адміністрації шукають інші можливості для підтримки Україні, проте жодне із цих зусиль не зможе замінити схвалення запиту на додаткове фінансування Конгресом. Про це повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю Голосу Америки, передає УНН.

Ми продовжимо працювати із Конгресом, щоб забезпечити це додаткове фінансування. Це так важливо! Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять – вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування

- сказав Кірбі.

За його словами, США завжди розглядає інші можливості, які може використати.

"Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів - ред.), здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході", - зазначив Кірбі.

На запитання, чи він все ще вірите, що запит на додаткове фінансування можуть схвалити, Кірбі відповів: "Важко сказати з упевненістю. Це насправді залежатиме від спікера Джонсона. Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання".

Bloomberg: адміністрація Байдена зважує можливість залучити 200 млн дол. з резервів Пентагону для України07.03.24, 08:56 • 30043 перегляди

Доповнення

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у березні Україна вийде з фінансового гепу, але підтримка США є принципово важливою з точки зору не першого кварталу, а 2024 року загалом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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