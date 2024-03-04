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Україна у березні вийде з фінансового гепу, але підтримка США є важливою – Шмигаль

Київ • УНН

 • 25820 перегляди

Україна вийде зі свого фінансового гепу в березні, але подальша підтримка США має вирішальне значення для 2024 року.

Україна у березні вийде з фінансового гепу, але підтримка США є важливою – Шмигаль

У березні Україна вийде з фінансового гепу, але підтримка США є принципово важливою з точки зору не першого кварталу, а 2024 року загалом. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент  УНН.

37 млрд дол. ми очікуємо підтримки від партнерів протягом цього року для того, щоб закрити оцей геп – дефіцит бюджету так званий. Звичайно, що найбільша сума йде від ЄС – порядка 18 млрд дол закладено в інструменті Ukraine Facility – це основа. 5,4 – це кредит від МВФ і звичайно третє місце – США. Ми очікували 11,8 млрд дол. цього року. Поки що законопроект не змінений і ця сума там стоїть. Хочу наголосити, що не тільки ми на це розраховуємо, на це також розраховує МВФ. Тому що програма МВФ чотирирічна передбачає підтримку всіх країн G7

- розповів Шмигаль.

Тому за його словами, затримка в американській допомозі напружує не лише Україну, а й МВФ в частині програми Міжнародного валютного фонду, яка розрахована на підтримку партнерів.

"Чи витримає Україна? Я переконаний, що Україна витримає…Фінансові випробування ми витримаємо, але звичайно США є важливим партнером для нас і питання не в прямому бюджетному фінансуванні, питання власне в підтримці на 50 млрд дол., військовій, збройній підтримці, яка закладена в цьому законопроєкті…", - сказав Шмигаль.

Він особисто має оптимізм щодо США, щодо їх надійності та партнерства.  

"У березні ми вийдемо з оцього такого фінансового гепу, але підтримка США є принципово важливою з точки зору не першого кварталу, а з точки зору року 2024. Тому очікуємо та працюємо спільно з США для того, щоб перекрити ці пробіли", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Джерела CNN заявили, що законопроєкт про допомогу Україні може з'явитися у Палаті представників США до квітня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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