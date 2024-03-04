Україна у березні вийде з фінансового гепу, але підтримка США є важливою – Шмигаль

У березні Україна вийде з фінансового гепу, але підтримка США є принципово важливою з точки зору не першого кварталу, а 2024 року загалом. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

37 млрд дол. ми очікуємо підтримки від партнерів протягом цього року для того, щоб закрити оцей геп – дефіцит бюджету так званий. Звичайно, що найбільша сума йде від ЄС – порядка 18 млрд дол закладено в інструменті Ukraine Facility – це основа. 5,4 – це кредит від МВФ і звичайно третє місце – США. Ми очікували 11,8 млрд дол. цього року. Поки що законопроект не змінений і ця сума там стоїть. Хочу наголосити, що не тільки ми на це розраховуємо, на це також розраховує МВФ. Тому що програма МВФ чотирирічна передбачає підтримку всіх країн G7