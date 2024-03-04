Україна у березні вийде з фінансового гепу, але підтримка США є важливою – Шмигаль
Київ • УНН
Україна вийде зі свого фінансового гепу в березні, але подальша підтримка США має вирішальне значення для 2024 року.
У березні Україна вийде з фінансового гепу, але підтримка США є принципово важливою з точки зору не першого кварталу, а 2024 року загалом. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
37 млрд дол. ми очікуємо підтримки від партнерів протягом цього року для того, щоб закрити оцей геп – дефіцит бюджету так званий. Звичайно, що найбільша сума йде від ЄС – порядка 18 млрд дол закладено в інструменті Ukraine Facility – це основа. 5,4 – це кредит від МВФ і звичайно третє місце – США. Ми очікували 11,8 млрд дол. цього року. Поки що законопроект не змінений і ця сума там стоїть. Хочу наголосити, що не тільки ми на це розраховуємо, на це також розраховує МВФ. Тому що програма МВФ чотирирічна передбачає підтримку всіх країн G7
Тому за його словами, затримка в американській допомозі напружує не лише Україну, а й МВФ в частині програми Міжнародного валютного фонду, яка розрахована на підтримку партнерів.
"Чи витримає Україна? Я переконаний, що Україна витримає…Фінансові випробування ми витримаємо, але звичайно США є важливим партнером для нас і питання не в прямому бюджетному фінансуванні, питання власне в підтримці на 50 млрд дол., військовій, збройній підтримці, яка закладена в цьому законопроєкті…", - сказав Шмигаль.
Він особисто має оптимізм щодо США, щодо їх надійності та партнерства.
"У березні ми вийдемо з оцього такого фінансового гепу, але підтримка США є принципово важливою з точки зору не першого кварталу, а з точки зору року 2024. Тому очікуємо та працюємо спільно з США для того, щоб перекрити ці пробіли", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Джерела CNN заявили, що законопроєкт про допомогу Україні може з'явитися у Палаті представників США до квітня.