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Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль

Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 14:21  •  16941 просмотра

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Украина выйдет из своего финансового гэпа в марте, но дальнейшая поддержка США имеет решающее значение для 2024 года.

В марте Украина выйдет из финансового гэпа, но поддержка США является принципиально важной с точки зрения не первого квартала, а 2024 года в целом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент  УНН.

37 млрд долл. мы ожидаем поддержки от партнеров в течение этого года для того, чтобы закрыть этот гэп - дефицит бюджета так называемый. Конечно, самая большая сумма идет от ЕС - порядка 18 млрд долл заложено в инструменте Ukraine Facility - это основа. 5,4 - это кредит от МВФ и конечно третье место - США. Мы ожидали 11,8 млрд долл. в этом году. Пока законопроект не изменен и эта сумма там стоит. Хочу подчеркнуть, что не только мы на это рассчитываем, на это также рассчитывает МВФ. Потому что программа МВФ четырехлетняя предусматривает поддержку всех стран G7

- рассказал Шмыгаль.

Поэтому по его словам, задержка в американской помощи напрягает не только Украину, но и МВФ в части программы Международного валютного фонда, которая рассчитана на поддержку партнеров.

"Выдержит ли Украина? Я убежден, что Украина выдержит...Финансовые испытания мы выдержим, но конечно США являются важным партнером для нас и вопрос не в прямом бюджетном финансировании, вопрос собственно в поддержке на 50 млрд долл., военной, вооруженной поддержке, которая заложена в этом законопроекте...", - сказал Шмыгаль.

Он лично имеет оптимизм относительно США, относительно их надежности и партнерства.  

"В марте мы выйдем из этого такого финансового гэпа, но поддержка США является принципиально важной с точки зрения не первого квартала, а с точки зрения года 2024. Поэтому ожидаем и работаем совместно с США для того, чтобы перекрыть эти пробелы", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Источники CNN заявили, что законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
Україна у березні вийде з фінансового гепу, але підтримка США є важливою – Шмигаль
Ukraine will come out of financial gap in March, but US support is important - Shmyhal
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