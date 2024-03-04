Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина выйдет из своего финансового гэпа в марте, но дальнейшая поддержка США имеет решающее значение для 2024 года.
В марте Украина выйдет из финансового гэпа, но поддержка США является принципиально важной с точки зрения не первого квартала, а 2024 года в целом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
37 млрд долл. мы ожидаем поддержки от партнеров в течение этого года для того, чтобы закрыть этот гэп - дефицит бюджета так называемый. Конечно, самая большая сумма идет от ЕС - порядка 18 млрд долл заложено в инструменте Ukraine Facility - это основа. 5,4 - это кредит от МВФ и конечно третье место - США. Мы ожидали 11,8 млрд долл. в этом году. Пока законопроект не изменен и эта сумма там стоит. Хочу подчеркнуть, что не только мы на это рассчитываем, на это также рассчитывает МВФ. Потому что программа МВФ четырехлетняя предусматривает поддержку всех стран G7
Поэтому по его словам, задержка в американской помощи напрягает не только Украину, но и МВФ в части программы Международного валютного фонда, которая рассчитана на поддержку партнеров.
"Выдержит ли Украина? Я убежден, что Украина выдержит...Финансовые испытания мы выдержим, но конечно США являются важным партнером для нас и вопрос не в прямом бюджетном финансировании, вопрос собственно в поддержке на 50 млрд долл., военной, вооруженной поддержке, которая заложена в этом законопроекте...", - сказал Шмыгаль.
Он лично имеет оптимизм относительно США, относительно их надежности и партнерства.
"В марте мы выйдем из этого такого финансового гэпа, но поддержка США является принципиально важной с точки зрения не первого квартала, а с точки зрения года 2024. Поэтому ожидаем и работаем совместно с США для того, чтобы перекрыть эти пробелы", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Источники CNN заявили, что законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля.
Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль
Украина выйдет из своего финансового гэпа в марте, но дальнейшая поддержка США имеет решающее значение для 2024 года.
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