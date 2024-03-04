CNN: законопроєкт про допомогу Україні може з'явитися у Палаті представників США до квітня
Київ • УНН
Палата представників може проголосувати за двопартійний законопроект про надання Україні та союзникам 95 мільярдів доларів допомоги наприкінці березня або у квітні після ухвалення закону про фінансування уряду.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон провів приватну зустріч із республіканцями нижньої палати щодо виділення грошей на допомогу союзникам та на захист південного кордону. Передбачається, що двопартійний законопроєкт, який містить допомогу Україні, може з'явитися наприкінці березня або у квітні, повідомили джерела CNN. Передає УНН.
Деталі
За інформацією, провідну роль у цьому відіграє голова комітету із закордонних справ Майкл Маккол.
Спікер Джонсон поки не зайняв жодної позиції щодо плану і не взяв на себе зобов'язання провести голосування з цього питання. Він закликав колег спочатку завершити роботу над законопроектом щодо фінансування уряду. Передбачається, що роботу з цього напряму буде завершено в середині березня.
Джерела CNN серед республіканців вважають, що після цього спікер винесе ініціативу щодо фінансування допомоги союзникам на розгляд.
Доповнення
Законопроєкт про надання допомоги Україні обговорюється в Конгресі США з жовтня 2023 року. У середині лютого Сенат затвердив двопартійну ініціативу щодо виділення понад $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Документ має схвалити Палата представників, яка контролюється республіканцями. Майк Джонсон відмовився виносити законопроєкт на голосування без заходів щодо зміцнення безпеки південного кордону.
Палата представників розглядатиме допомогу Україні після вирішення питання бюджету США - Джонсон01.03.24, 09:48 • 29730 переглядiв