CNN: законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон провел частную встречу с республиканцами нижней палаты о выделении денег на помощь союзникам и на защиту южной границы. Предполагается, что двухпартийный законопроект, который содержит помощь Украине, может появиться в конце марта или в апреле, сообщили источники CNN. Передает УНН.

Детали

По информации, ведущую роль в этом играет председатель комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

Спикер Джонсон пока не занял никакой позиции по плану и не взял на себя обязательства провести голосование по этому вопросу. Он призвал коллег сначала завершить работу над законопроектом по финансированию правительства. Предполагается, что работа по этому направлению будет завершена в середине марта.

Источники CNN среди республиканцев считают, что после этого спикер вынесет инициативу по финансированию помощи союзникам на рассмотрение.

Дополнение

Законопроект о предоставлении помощи Украине обсуждается в Конгрессе США с октября 2023 года. В середине февраля Сенат утвердил двухпартийную инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ должна одобрить Палата представителей, которая контролируется республиканцами. Майк Джонсон отказался выносить законопроект на голосование без мер по укреплению безопасности южной границы.

Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон