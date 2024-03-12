Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ

Если Вашингтон не согласует новый пакет помощи для Сил обороны, то Украина продолжит постепенно терять территории. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской разведки, пишет УНН.

Детали

В частности, директор ЦРУ Уильям Бернс и директор национальной разведки США Аврил Хейнс американской разведки предостерегли, что без дополнительной военной помощи Украина столкнется с новыми проблемами на поле боя.

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В частности директор национальной разведки США Аврил Хейнс уверена, что с учетом Украины будет трудно удержать уже освобожденные территории. Она подчеркнула, что россия не только активно наращивает производство боеприпасов, но и закупает их в Северной Корее и Иране.

Без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим еще больше "Авдеевок". И это, как мне кажется, будет огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов - заявил Бернс.

В то же время по его словам, в случае дополнительной помощи Украина сможет удерживать свои позиции на фронте до начала 2025 года.

Украина сможет и дальше наносить урон россии, нанося удары не только по Крыму, но и по ее Черноморскому флоту - объяснил директор ЦРУ.

Дополнение

Также по словам чиновников, любая дальнейшая задержка американской помощи Украине приведет к ее новым территориальным потерям, последствия которых будут ощущаться в Европе и Тихоокеанском регионе.

Если будет видно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только посеет сомнения наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства в различных ситуациях - предупредил Уильям Бернс

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Напомним,

Республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи Украине, который включает военную и невоенную помощь, потенциально с использованием замороженных российских активов.