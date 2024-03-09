Республіканці у Палаті представників розробляють свій проєкт допомоги Києву – ЗМІ
Київ • УНН
Республіканці в Палаті представників працюють над власним пакетом допомоги Україні, який включає військову і невійськову допомогу, потенційно з використанням заморожених російських активів.
Республіканці у Палаті представників Конгресу США працюють над власним пакетом допомоги для України, який передбачає виділення Києву грошей. Про це повідомила телекомпанія NBC із посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
За їхньою інформацією, цією ініціативою займаються спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон та голови низки комітетів Палати представників. Вони розраховують, що їм вдасться схвалити свою пропозицію в Конгресі та не погіршити при цьому відносини "з консерваторами, які проти подальшого фінансування" України.
Проект знаходиться на початкових стадіях, вивчається можливість виділити як кредити частину невійськової допомоги. Не виключено, що буде задіяно заморожені російські активи.
Контекст
Раніше телекомпанія CNN повідомляла, що Палата представників Конгресу США може подати новий законопроєкт щодо виділення Україні військової допомоги до квітня. Він передбачає $66 млрд для Ізраїлю, Тайваню та України, які підуть виключно на військову допомогу та не передбачають надання гуманітарної допомоги.
Палата представників розглядатиме допомогу Україні після вирішення питання бюджету США - Джонсон01.03.24, 09:48 • 29730 переглядiв