Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву денег. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По их информации, этой инициативой занимаются спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон и главы ряда комитетов Палаты представителей. Они рассчитывают, что им удастся одобрить свое предложение в Конгрессе и не ухудшить при этом отношения "с консерваторами, которые против дальнейшего финансирования" Украины.

Проект находится на начальных стадиях, изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи. Не исключено, что будут задействованы замороженные российские активы.

Контекст

Ранее телекомпания CNN сообщала, что Палата представителей Конгресса США может подать новый законопроект о выделении Украине военной помощи до апреля. Он предусматривает $66 млрд для Израиля, Тайваня и Украины, которые пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают предоставление гуманитарной помощи.

Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон