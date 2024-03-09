ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 02:55  •  2587 просмотра

Read in English

Республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи Украине, который включает военную и невоенную помощь, потенциально с использованием замороженных российских активов.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву денег. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По их информации, этой инициативой занимаются спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон и главы ряда комитетов Палаты представителей. Они рассчитывают, что им удастся одобрить свое предложение в Конгрессе и не ухудшить при этом отношения "с консерваторами, которые против дальнейшего финансирования" Украины.

Проект находится на начальных стадиях, изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи. Не исключено, что будут задействованы замороженные российские активы.

Контекст

Ранее телекомпания CNN сообщала, что Палата представителей Конгресса США может подать новый законопроект о выделении Украине военной помощи до апреля. Он предусматривает $66 млрд для Израиля, Тайваня и Украины, которые пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают предоставление гуманитарной помощи.

Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон1 марта 2024, 07:48 • 27591 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаКиев
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
taivanТайвань
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  105967 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  107017 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  108010 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  121103 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  72419 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  107612 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  109528 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108172 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109279 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130606 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

  •  2587 просмотра
Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом

Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом

  •  1826 просмотра
В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуировали пациентов

В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуировали пациентов

  •  2870 просмотра
В Ростовской области заявили о массовой атаке беспилотниками, пострадал работник МЧС

В Ростовской области заявили о массовой атаке беспилотниками, пострадал работник МЧС

  •  2875 просмотра
Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи

Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи

  •  2454 просмотра
Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства до сентября

Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства до сентября

  •  2767 просмотра
Над Курском якобы сбили украинский дрон

Над Курском якобы сбили украинский дрон

  •  2634 просмотра
В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог

В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог

  •  2552 просмотра
Истребитель F-35A официально сертифицировали для переноса ядерной бомбы

Истребитель F-35A официально сертифицировали для переноса ядерной бомбы

  •  2390 просмотра
Сэм Альтман вернулся в OpenAI

Сэм Альтман вернулся в OpenAI

  •  5259 просмотра

Популярные

Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее торговлю - Зеленский

Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее торговлю - Зеленский

  •  21147 просмотра
Следователи показали Чугуев после ракетной атаки: разрушены отель, жилые дома и магазины

Следователи показали Чугуев после ракетной атаки: разрушены отель, жилые дома и магазины

  •  80816 просмотра
Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 59 граждан и членов их семей

Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 59 граждан и членов их семей

  •  80381 просмотра
Если на ЗАЭС произойдет авария, Украина не сможет сообщить об этом оперативно - глава Госатомрегулирования

Если на ЗАЭС произойдет авария, Украина не сможет сообщить об этом оперативно - глава Госатомрегулирования

  •  44061 просмотра
Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях

Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях

  •  21480 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

  •  112879 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  122905 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  121103 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  155923 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  161041 просмотра

Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

Республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи Украине, который включает военную и невоенную помощь, потенциально с использованием замороженных российских активов.

Война •   •  2587 просмотра
Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ

Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом

Байден заявил, что его участие в дебатах с Трампом зависит от поведения Трампа, поскольку Трамп является единственным претендентом от республиканцев, тогда как Байден лидирует среди демократов.

Новости Мира •   •  1826 просмотра
Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом

В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуировали пациентов

Сбитый беспилотный летательный аппарат упал на крышу поликлиники в Курске, повредив 22 квадратных метра кровли и заставив эвакуировать пациентов реанимации из соседнего здания больницы из-за угрозы взрыва.

Война •   •  2870 просмотра
В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуировали пациентов

В Ростовской области заявили о массовой атаке беспилотниками, пострадал работник МЧС

В Ростовской области, Россия, произошла массированная атака беспилотников, в результате которой пострадал сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, участвовавший в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Война •   •  2875 просмотра
В Ростовской области заявили о массовой атаке беспилотниками, пострадал работник МЧС

Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи

Пентагон отрицает, что гуманитарная помощь, сброшенная с самолета в секторе Газа, привела к жертвам среди гражданского населения, заявляя, что все ящики с гуманитарной помощью приземлились благополучно.

Война •   •  2454 просмотра
Пентагон отверг обвинения в смерти 5 палестинцев из-за сброса гумпомощи

Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства до сентября

Сенат США одобрил законопроект о финансировании в размере 460 миллиардов долларов для обеспечения работы правительства до 30 сентября 2024 года.

Новости Мира •   •  2767 просмотра
Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства до сентября

Над Курском якобы сбили украинский дрон

По словам губернатора Курской области, украинский беспилотник был якобы сбит российскими силами противовоздушной обороны над городом Курском.

Война •   •  2634 просмотра
Над Курском якобы сбили украинский дрон

В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог

Российская противовоздушная оборона отразила "массированную атаку беспилотников" на Таганрог, без сообщений о жертвах или повреждениях, в то время как один украинский беспилотник был сбит над Курском.

Война •   •  2552 просмотра
В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог

Истребитель F-35A официально сертифицировали для переноса ядерной бомбы

Истребитель F-35A был официально сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12, что делает его первым самолетом 5-го поколения, способным применять ядерное оружие.

Новости Мира •   •  2390 просмотра
Истребитель F-35A официально сертифицировали для переноса ядерной бомбы

Сэм Альтман вернулся в OpenAI

Сэм Альтман, уволенный из OpenAI прошлой осенью, вернулся в совет директоров компании после того, как независимое расследование установило, что его поведение не оправдывает увольнение, несмотря на протесты сотрудников и инвесторов.

Новости Мира •   •  5259 просмотра
Сэм Альтман вернулся в OpenAI