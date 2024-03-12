ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

США и страны Европейского Союза могут помогать Украине закупать боеприпасы советского образца в Балканских странах, ведь напрямую они отказываются их нам поставлять. Об этом в комментарии УНН сообщил военный эксперт, соучредитель БО "Реактивная Почта" Павел Нарожный.

Эксперты в комментариях УНН отмечают, что россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы советского образца. В то же время, в Балканских странах до сих пор есть склады с такими снарядами, которые к тому же можно купить дешевле, чем натовские. Однако, такие страны отказываются поставлять это оружие и боеприпасы Украине, потому что держат их как свой национальный запас для сохранения своей обороноспособности.

"Есть проблема (с закупкой боеприпасов в Балканских странах - ред.), сложно. Однако у нас есть потребность в советских боеприпасах. Ответ прост - чтобы кто-то из союзников покупал эти боеприпасы, а затем передавал Украине. Это может быть любой из стран ЕС или США, или других третьих стран, у кого проблем нет", - сказал Павел Нарожный.

Он также добавил, что компании, поставляющие вооружение и боеприпасы, как и большинство тех, кто что-либо поставляют в украинскую армию, требуют предоплату.

Добавим

Абсолютное государственное вооружение ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся большего на территории бывших государственных членов Варшавского договора.

Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что при увеличении поддержки Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.