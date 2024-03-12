НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Проект бюджета США на 2025 год предусматривает 482 млн долларов помощи Украине для противодействия российской агрессии - Белый дом
Белый дом предлагает выделить 482 миллиона долларов на поддержку Украины в бюджете на следующий финансовый год, что поможет восстановить украинскую экономику, укрепить обороноспособность и продвинуть реформы для вступления в ЕС.
Politico: ЕС предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта переговоров маловероятно до июньских выборов
ЕС предложит переговорные рамки для вступления Украины и Молдовы, но официальные переговоры вряд ли начнутся до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года из-за необходимости достижения согласия между всеми 27 странами-членами ЕС.
Атака дронов на завод в таганроге: в британской разведке оценили последствия
Атака беспилотников на авиаремонтный завод в Таганроге, россия, повредила здания, связанные с авиапарком А-50, продемонстрировав способность Украины наносить удары по стратегически важным объектам, которые в рф считаются безопасными.
Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара
Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара.
Вблизи ТЭС в санкт-петербурге произошел масштабный пожар
Масштабный пожар вспыхнул возле Южной теплоэлектростанции в санкт-петербурге. В рф уверяют, что ситуация контролируемая и возгораний на территории ТЭЦ нет.
Пытался отравить командование ВСУ в Запорожье: задержан предатель
Служба безопасности Украины задержала агента фсб рф, действующего украинского военнослужащего, который пытался смертельно отравить командиров подразделений Вооруженных Сил Украины в Запорожской области, добавив ядовитое вещество в водоснабжение.
Пролетали над головами оккупантов, могли рассмотреть их лица - украинский разведчик о самом первом полете на "Азовсталь"
В марте 2022 года украинские разведчики пролетели на вертолетах над головами российских оккупантов, чтобы добраться до осажденного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы доставить грузы и эвакуировать раненых.
В Донецкой области россияне ночью ударили 6 ракетами С-300 по Селидовому: показали последствия
В Донецкой области российские войска обстреляли 8 населенных пунктов, ранив 3 человек, выпустили 6 ракет и бомбу КАБ-250, повредив жилые дома, детский сад, административное здание, коммунальное предприятие, гаражи, транспортные средства и линии электропередач.
В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, мать и двое детей в больнице
Отец погиб, а его жена и двое детей были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Днепре.
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Светлану Куцу, директора лицея и депутата городского совета, которая является союзником Гройсмана, обвиняют в хранении гуманитарной помощи, предназначенной для перемещенных лиц, в школьном спортзале с целью политической выгоды.