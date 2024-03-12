Проект бюджета США на 2025 год предусматривает 482 млн долларов помощи Украине для противодействия российской агрессии - Белый дом

Белый дом опубликовал бюджетное предложение на 2025 финансовый год, которое предусматривает выделение 1,5 миллиарда долларов на "противодействие агрессии кремля" и в том числе 482 миллиона долларов на помощь Украине. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает УНН.

Детали

В Белом доме предлагают выделить Украине в течение следующего фискального года 482 миллиона долларов поддержки. Эти средства заложены в представленный проект госбюджета США на 2025 год.

Если мы не остановим аппетиты путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров будут расти. Запрашиваемые для Украины 482 миллиона долларов помогут в восстановлении украинской экономики, укрепят устойчивость Украины и ее способность защищаться от полномасштабного вторжения россии, а также обеспечат прогресс в проведении реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС - говорится в сообщении.

Также отмечается, что что в случае победы путина в Украине, "это станет сигналом для автократов и злонамеренных актеров во всем мире, что они могут применить силу, чтобы перевернуть мировой порядок, который угрожает политическим, безопасностным и экономическим интересам Соединенных Штатов и всего мира на десятилетия вперед".

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Как отметили в Госдепе, 250 из 482 миллионов должны быть направлены на "экономическую помощь и помощь по развитию для поддержки реформ в Украине". Речь идет о возможностях для развития и укрепления "гражданского общества, верховенства права и проведения честных выборов", а также усиление экономического роста, укрепление экономической безопасности и поддержку вступления в ЕС.

Кроме того, 95 миллионов долларов планируется выделить на программу финансирования короткой и среднесрочной помощи по безопасности со стороны Госдепартамента США (FMF) с целью помочь Украине победить в войне против россии. 71 миллион планируется выделить на реализацию программ в области здравоохранения, а 66 миллионов - на "другие виды безопасности помощи", в частности гражданскую защиту, разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

Напомним,

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном насущные украинские военные потребности, указал на важность скорейшего одобрения Палатой представителей пакета помощи для Украины и поблагодарил американского президента Джо Байдена за сильные месседжи о необходимости поддержки Украины в ежегодном послании в Конгрессе.

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