Япония и США обсуждают оборонное сотрудничество для увеличения объемов помощи Украине - СМИ

Япония и США обсуждают сотрудничество в сфере военной техники с целью предоставить Украине большее количество боеприпасов. Об этом сообщает газета Yomiuri, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что страны пытаются достичь договоренностей до саммита в Вашингтоне 10 апреля между премьер-министром Японии Фумио Кишидой и президентом США Джо Байденом.

Ключевой темой саммита будет поиск путей, которыми Япония может помочь расширить арсенал вооружений США.

Американские производители напряженно работают над поставками оружия - от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, которые Вашингтон пообещал предоставить Украине. В то же время Япония, принявшая пацифистскую конституцию, предоставила Украине нелетальную помощь и кредитные гарантии на миллиарды долларов, но не оружие.

В издании отмечают, что ослабление ограничений Токио на военный экспорт может помочь США и европейским странам передавать оружие Украине в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - расширить возможности Японии продавать оружие за границу.

Япония поможет модернизировать энергетическую систему Украины - Минэнерго

Дополнение

Ожидается, что Кишида и Байден углубят отношения между странами и будут искать пути укрепления цепочки поставок оборонного оборудования, в том числе и на фоне роста влияния Китая.

Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, в рамках которого японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт американской военной техники - этот вопрос, как ожидается, будет включен в повестку дня саммита.

Издание отмечает, что такой шаг может быть политически рискованным для Байдена, особенно в год выборов. В частности, президента США могут раскритиковать за то, что он отправляет американские рабочие места в Японию.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить военную помощь Украине, заявив, что стратегия помощи Украине "по капле" больше не работает для победы над россией и предотвращения распространения войны в Европе.

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины