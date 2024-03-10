Япония и США обсуждают оборонное сотрудничество для увеличения объемов помощи Украине - СМИ
Киев • УНН
Япония и США обсуждают сотрудничество с целью предоставления Украине большего количества боеприпасов, что потенциально ослабит ограничения Токио на военный экспорт и поможет расширить американский арсенал вооружений для Украины.
Япония и США обсуждают сотрудничество в сфере военной техники с целью предоставить Украине большее количество боеприпасов. Об этом сообщает газета Yomiuri, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что страны пытаются достичь договоренностей до саммита в Вашингтоне 10 апреля между премьер-министром Японии Фумио Кишидой и президентом США Джо Байденом.
Ключевой темой саммита будет поиск путей, которыми Япония может помочь расширить арсенал вооружений США.
Американские производители напряженно работают над поставками оружия - от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, которые Вашингтон пообещал предоставить Украине. В то же время Япония, принявшая пацифистскую конституцию, предоставила Украине нелетальную помощь и кредитные гарантии на миллиарды долларов, но не оружие.
В издании отмечают, что ослабление ограничений Токио на военный экспорт может помочь США и европейским странам передавать оружие Украине в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - расширить возможности Японии продавать оружие за границу.
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Дополнение
Ожидается, что Кишида и Байден углубят отношения между странами и будут искать пути укрепления цепочки поставок оборонного оборудования, в том числе и на фоне роста влияния Китая.
Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, в рамках которого японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт американской военной техники - этот вопрос, как ожидается, будет включен в повестку дня саммита.
Издание отмечает, что такой шаг может быть политически рискованным для Байдена, особенно в год выборов. В частности, президента США могут раскритиковать за то, что он отправляет американские рабочие места в Японию.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить военную помощь Украине, заявив, что стратегия помощи Украине "по капле" больше не работает для победы над россией и предотвращения распространения войны в Европе.
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