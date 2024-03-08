ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 11:15  •  4915 просмотра

Read in English

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал мир поддержать Украину в войне против России во время своего визита в Киев, где он объявил о пакете помощи Украине на сумму 125 миллионов фунтов стерлингов, включая более 10 000 беспилотников.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, который прибыл в Киев, записал видеообращение из центра столицы, в котором призвал мир поддержать Украину в войне против РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу британского чиновника в Х.

Детали 

Я в Киеве, чтобы бить тревогу, потому что что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии

- заявил Шаппс. 

Он подчеркнул, что так не должно быть, поэтому Запад может легко привлечь ресурсы, если будет иметь волю.

По его словам, Соединенное Королевство сделало больше, чем когда-либо, предоставляя самый большой на сегодня пакет военной поддержки. Шаппс подчеркнул, что каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией.

Дополнение

 Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Александром Сырским встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и начальником штаба обороны адмиралом Тони Радакином.

Стороны обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины.

Напомним

Великобритания выделит 125 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 000 беспилотников, включая ударные, разведывательные и морские беспилотники, для Украины у ведущих британских оборонных компаний.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитикаКиев
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
grant-shappsГрант Шаппс
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
facebookFacebook
kievКиев
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  41849 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  105180 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  107410 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  107799 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109060 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130469 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135713 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125804 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118535 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115973 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Новости по теме
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

  •  4915 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

  •  9484 просмотра
Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

  •  9951 просмотра
Совершал над пациентами под медпрепаратами действия сексуального характера: врачу из Закарпатья сообщено о подозрении

Совершал над пациентами под медпрепаратами действия сексуального характера: врачу из Закарпатья сообщено о подозрении

  •  7273 просмотра
НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор

НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор

  •  7094 просмотра
Полиция расследует гибель военнослужащего в Одесской области

Полиция расследует гибель военнослужащего в Одесской области

  •  6623 просмотра
Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины

Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины

  •  9764 просмотра
Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили

Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили

  •  6976 просмотра
Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях

Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях

  •  7812 просмотра
Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать

Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать

  •  8492 просмотра

Популярные

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

  •  82657 просмотра
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  106093 просмотра
Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

  •  37736 просмотра
рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

  •  44074 просмотра
Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

Студент из Оттавы зарезал 6 человек, в том числе 4 детей

  •  83531 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  135172 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  140958 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  170223 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  194814 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  198620 просмотра

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал мир поддержать Украину в войне против России во время своего визита в Киев, где он объявил о пакете помощи Украине на сумму 125 миллионов фунтов стерлингов, включая более 10 000 беспилотников.

Война •   •  4915 просмотра
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Лу Хуэй посетил Украину, проведя с украинскими чиновниками откровенные и дружеские переговоры об украинско-китайских отношениях.

Политика •   •  9484 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

Во время встречи с китайской правительственной делегацией Лубинец заявил, что Китай может помочь Украине вернуть депортированных россией украинцев из-за своего влияния на РФ.

Война •   •  9951 просмотра
Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

Совершал над пациентами под медпрепаратами действия сексуального характера: врачу из Закарпатья сообщено о подозрении

Врача в Закарпатской области подозревают в том, что он давал пациентам успокоительные препараты и совершал над ними действия сексуального характера, пока они были без сознания, снимая все это на телефон.

Криминал и ЧП •   •  7273 просмотра
Совершал над пациентами под медпрепаратами действия сексуального характера: врачу из Закарпатья сообщено о подозрении

НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор

В феврале Национальный банк Украины оштрафовал АО "Укрпочта" на более 17 млн грн и наложил штрафные санкции на 3 банка и 13 небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 27 млн грн за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.

Экономика •   •  7094 просмотра
НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор

Полиция расследует гибель военнослужащего в Одесской области

В Одесской области на улице нашли тело военнослужащего, и полиция расследует обстоятельства его смерти как возможное умышленное убийство.

Криминал и ЧП •   •  6623 просмотра
Полиция расследует гибель военнослужащего в Одесской области

Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Литву, где обсудит с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Франции быстрое увеличение военной помощи Украине.

Война •   •  9764 просмотра
Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины

Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили

Священный Синод Православной Церкви Украины заявил, что только она имеет каноническую юрисдикцию в Украине, отвергнув решение Румынской Православной Церкви о создании собственной структуры в Украине.

Общество •   •  6976 просмотра
Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили

Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях

Атаки беспилотников поразили цели в белгородской и волгоградской областях россии, в то время как российские войска обстреляли Сумскую, Харьковскую области Украины.

Война •   •  7812 просмотра
Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях

Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать

Премьер Латвии Эвика Силиня сравнила россию с непредсказуемым соседом-алкоголиком или наркоманом, поведение которого невозможно предсказать.

Политика •   •  8492 просмотра
Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать