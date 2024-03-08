"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, который прибыл в Киев, записал видеообращение из центра столицы, в котором призвал мир поддержать Украину в войне против РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу британского чиновника в Х.

Детали

Я в Киеве, чтобы бить тревогу, потому что что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии - заявил Шаппс.

Он подчеркнул, что так не должно быть, поэтому Запад может легко привлечь ресурсы, если будет иметь волю.

По его словам, Соединенное Королевство сделало больше, чем когда-либо, предоставляя самый большой на сегодня пакет военной поддержки. Шаппс подчеркнул, что каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией.

Дополнение

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Александром Сырским встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и начальником штаба обороны адмиралом Тони Радакином.

Стороны обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины.

Напомним

Великобритания выделит 125 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 000 беспилотников, включая ударные, разведывательные и морские беспилотники, для Украины у ведущих британских оборонных компаний.