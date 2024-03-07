Велика Британія надасть Україні понад 10 тис. безпілотників - Шаппс
Київ • УНН
Велика Британія виділить 125 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 безпілотників, включаючи ударні, розвідувальні та морські безпілотники, для України у провідних британських оборонних компаній.
Велика Британія виділить 125 млн фунтів стерлінгів на закупівлю для України понад 10 тис. безпілотників. Про це повідомив британський міністр оборони Грант Шаппс, який перебуває з візитом у Києві, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як відзначає видання, у комплект постачання увійдуть FPV-дрони, ударні БПЛА, а також розвідувальні та морські безпілотники.
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У лютому Лондон оголосив, що очолить міжнародну коаліцію з постачання дронів Україні.
За словами Шаппса, новітні безпілотники надійдуть безпосередньо від провідних оборонних підприємств Великобританії — прямо із заводів на передову.
"Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях", - сказав Шаппс.
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"Збройні сили України з безпрецедентною ефективністю використовують надану Великою Британією зброю, у тому числі і з її допомогою знищивши майже 30% Чорноморського флоту росії", — наголосив британський міністр оборони.