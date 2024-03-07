Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

Великобритания выделит 125 млн фунтов стерлингов на закупку для Украины более 10 тыс. беспилотников. Об этом сообщил британский министр обороны Грант Шаппс, который находится с визитом в Киеве, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как отмечает издание, в комплект поставки войдут FPV-дроны, ударные БПЛА, а также разведывательные и морские беспилотники.

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В феврале Лондон объявил, что возглавит международную коалицию по поставке дронов Украине.

По словам Шаппса, новейшие беспилотники поступят непосредственно от ведущих оборонных предприятий Великобритании - прямо с заводов на передовую.

"Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях", - сказал Шаппс.

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"Вооруженные силы Украины с беспрецедентной эффективностью используют предоставленное Великобританией оружие, в том числе и с его помощью уничтожив почти 30% Черноморского флота россии", - подчеркнул британский министр обороны.