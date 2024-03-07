Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны

На протестах фермеров в Варшаве накануне задержали 55 человек - глава МВД Польши

55 человек были задержаны во время протестов фермеров в Варшаве, 26 из них были идентифицированы как "хулиганы и провокаторы", которые напали на полицию, по словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.