Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров и главнокомандующий Сырский встретились с официальными лицами Великобритании, чтобы обсудить военные потребности Украины, при этом Умеров поблагодарил Великобританию за поставки ракет Storm Shadow, которые меняют ситуацию на поле боя.
Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Александром Сырским встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и начальником штаба обороны адмиралом Тони Радакином, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Стороны обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины.
Главнокомандующий Александр Сырский проинформировал о ситуации на фронте и последних действиях врага.
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Министр обороны Украины выразил благодарность британским партнерам за всестороннюю поддержку, в частности за поставки ракет Storm Shadow, которые меняют ситуацию на поле боя.
"Великобритания постоянно убеждает свободный мир делать правильные вещи. Вместе мы доказываем, что демократия может победить автократию", - сказал во время встречи Умеров.
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