ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны

Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 18:13  •  11940 просмотра

Read in English

Министр обороны Украины Умеров и главнокомандующий Сырский встретились с официальными лицами Великобритании, чтобы обсудить военные потребности Украины, при этом Умеров поблагодарил Великобританию за поставки ракет Storm Shadow, которые меняют ситуацию на поле боя.

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Александром Сырским встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и начальником штаба обороны адмиралом Тони Радакином, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Стороны обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины.

Главнокомандующий Александр Сырский проинформировал о ситуации на фронте и последних действиях врага.

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД7 марта 2024, 17:15 • 15626 просмотров

Министр обороны Украины выразил благодарность британским партнерам за всестороннюю поддержку, в частности за поставки ракет Storm Shadow, которые меняют ситуацию на поле боя.

"Великобритания постоянно убеждает свободный мир делать правильные вещи. Вместе мы доказываем, что демократия может победить автократию", - сказал во время встречи Умеров.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
grant-shappsГрант Шаппс
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  43214 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  60158 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  68085 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  80896 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  121008 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  134193 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124921 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117986 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115705 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109463 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны

Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны

  •  11940 просмотра
Зеленский объяснил почему, утвердил кандидатуру Залужного послом Украины в Великобритании

Зеленский объяснил почему, утвердил кандидатуру Залужного послом Украины в Великобритании

  •  11613 просмотра
На протестах фермеров в Варшаве накануне задержали 55 человек - глава МВД Польши

На протестах фермеров в Варшаве накануне задержали 55 человек - глава МВД Польши

  •  11968 просмотра
Украина и Испания адаптируют технологию автоматической смены колеи для поездов Укрзализныци

Украина и Испания адаптируют технологию автоматической смены колеи для поездов Укрзализныци

  •  13270 просмотра
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинскому

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинскому

  •  11295 просмотра
Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

  •  12720 просмотра
Украина помогла Молдове избежать попытки российского переворота - Зеленский

Украина помогла Молдове избежать попытки российского переворота - Зеленский

  •  16632 просмотра
Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД

  •  15626 просмотра
В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

  •  18610 просмотра
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

  •  17411 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  105542 просмотра
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

  •  47433 просмотра
В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

  •  45263 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  114675 просмотра
Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

  •  37491 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  105542 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  114675 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  145599 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  170911 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  175849 просмотра

Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны

Министр обороны Украины Умеров и главнокомандующий Сырский встретились с официальными лицами Великобритании, чтобы обсудить военные потребности Украины, при этом Умеров поблагодарил Великобританию за поставки ракет Storm Shadow, которые меняют ситуацию на поле боя.

Война •   •  11940 просмотра
Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны

Зеленский объяснил почему, утвердил кандидатуру Залужного послом Украины в Великобритании

Президент Владимир Зеленский объяснил почему, утвердил кандидатуру бывшего Главнокомандующего Вооруженных Сил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании - с целью укрепления альянса между двумя странами.

Война •   •  11613 просмотра
Зеленский объяснил почему, утвердил кандидатуру Залужного послом Украины в Великобритании

На протестах фермеров в Варшаве накануне задержали 55 человек - глава МВД Польши

55 человек были задержаны во время протестов фермеров в Варшаве, 26 из них были идентифицированы как "хулиганы и провокаторы", которые напали на полицию, по словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.

Общество •   •  11968 просмотра
На протестах фермеров в Варшаве накануне задержали 55 человек - глава МВД Польши

Украина и Испания адаптируют технологию автоматической смены колеи для поездов Укрзализныци

Украина и Испания подписали меморандум о совместной адаптации испанской технологии автоматического изменения ширины колесных пар между путями 1520 мм, 1435 мм и 1668 мм для облегчения грузовых и пассажирских перевозок.

Экономика •   •  13270 просмотра
Украина и Испания адаптируют технологию автоматической смены колеи для поездов Укрзализныци

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинскому

Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому отказали в удовлетворении апелляционной жалобы на арест по обвинению в присвоении нефтепродуктов на сумму 967 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  11295 просмотра
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинскому

Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Президент Зеленский подписал указ об увольнении военнослужащих срочной службы в связи с окончанием срока службы во время военного положения в апреле-мае 2024 года.

Война •   •  12720 просмотра
Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Украина помогла Молдове избежать попытки российского переворота - Зеленский

Украина поделилась с Молдовой разведданными, которые помогли стране подготовиться к попытке российского переворота и избежать его, но Молдова, как и другие страны региона, остается под угрозой потенциальной российской агрессии.

Война •   •  16632 просмотра
Украина помогла Молдове избежать попытки российского переворота - Зеленский

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД

Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, может стать Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Политика •   •  15626 просмотра
Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

Общество •   •  18610 просмотра
В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

Правительство Германии продлило доверительное управление акциями "роснефти" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах еще на шесть месяцев, чтобы позволить российской компании добровольно продать свои доли вместо того, чтобы их экспроприировать.

Экономика •   •  17411 просмотра
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ