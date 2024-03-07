Умєров та Сирський зустрілись з міністром оборони Британії: говорили про ситуацію на фронті та потреби Сил оборони
Київ • УНН
Міністр оборони України Умєров та головнокомандувач Сирський зустрілися з офіційними особами Великої Британії, щоб обговорити військові потреби України, при цьому Умєров подякував Великій Британії за постачання ракет Storm Shadow, які змінюють ситуацію на полі бою.
Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським зустрівся з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом та начальником штабу оборони адміралом Тоні Радакіном, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Сторони обговорили першочергові потреби Сил оборони України.
Головнокомандувач Олександр Сирський поінформував про ситуацію на фронті та останні дії ворога.
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Міністр оборони України висловив подяку британським партнерам за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, які змінюють ситуацію на полі бою.
"Велика Британія постійно переконує вільний світ робити правильні речі. Разом ми доводимо, що демократія може перемогти автократію", – сказав під час зустрічі Умєров.