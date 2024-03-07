Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом, который находится в нашей стране с визитом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку в оказании помощи Украине.

"Символично, что первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности мы подписали именно с Соединенным Королевством во время недавнего визита Премьер-министра Риши Сунака в Украину. Спасибо вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества в направлении дальнейшего усиления ПВО, дальнобойных возможностей Сил обороны Украины, обеспечении других насущных потребностей нашей страны в вооружении и боеприпасах, а также налаживание совместного производства оружия.

Были отмечены существенные успехи Украины в обеспечении свободы мореплавания в Черном море и подчеркнута важность дальнейшего беспрепятственного функционирования черноморского транспортного коридора, добавили в ОП.

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