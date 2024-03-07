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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 19:31  •  16858 просмотра

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Президент Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, обсудил усиление противовоздушной обороны Украины, возможности дальнего действия, потребности в вооружении и боеприпасах, совместное производство оружия и обеспечение свободы судоходства в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом, который находится в нашей стране с визитом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку в оказании помощи Украине.

"Символично, что первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности мы подписали именно с Соединенным Королевством во время недавнего визита Премьер-министра Риши Сунака в Украину. Спасибо вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества в направлении дальнейшего усиления ПВО, дальнобойных возможностей Сил обороны Украины, обеспечении других насущных потребностей нашей страны в вооружении и боеприпасах, а также налаживание совместного производства оружия.

Были отмечены существенные успехи Украины в обеспечении свободы мореплавания в Черном море и подчеркнута важность дальнейшего беспрепятственного функционирования черноморского транспортного коридора, добавили в ОП.

Умеров и Сырский встретились с министром обороны Великобритании: говорили о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны7 марта 2024, 18:13 • 18218 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
velikobritaniyaВеликобритания
grant-shappsГрант Шаппс
rishi-sunakРиши Сунак
chyornoe-moreЧерное море
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
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