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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Посилення ППО та налагодження спільного виробництва зброї: Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії

Київ • УНН

 • 55030 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, обговорив посилення протиповітряної оборони України, можливості дальньої дії, потреби в озброєнні та боєприпасах, спільне виробництво зброї та забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

Посилення ППО та налагодження спільного виробництва зброї: Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом, який перебуває в нашій країні з візитом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував уряду та народу Великої Британії за лідерську підтримку в наданні допомоги Україні.

"Символічно, що першу угоду про співпрацю в безпековій сфері ми підписали саме зі Сполученим Королівством під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Ріші Сунака до України. Дякуємо вам за цю підтримку", – сказав Зеленський.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпеченні інших нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.

Було відзначено суттєві успіхи України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголошено на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору, додали в ОП.

Умєров та Сирський зустрілись з міністром оборони Британії: говорили про ситуацію на фронті та потреби Сил оборони07.03.24, 20:13 • 28814 переглядiв

Антоніна Туманова

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