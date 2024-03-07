Посилення ППО та налагодження спільного виробництва зброї: Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, обговорив посилення протиповітряної оборони України, можливості дальньої дії, потреби в озброєнні та боєприпасах, спільне виробництво зброї та забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом, який перебуває в нашій країні з візитом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Глава держави подякував уряду та народу Великої Британії за лідерську підтримку в наданні допомоги Україні.
"Символічно, що першу угоду про співпрацю в безпековій сфері ми підписали саме зі Сполученим Королівством під час нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Ріші Сунака до України. Дякуємо вам за цю підтримку", – сказав Зеленський.
Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпеченні інших нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.
Було відзначено суттєві успіхи України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголошено на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору, додали в ОП.
Умєров та Сирський зустрілись з міністром оборони Британії: говорили про ситуацію на фронті та потреби Сил оборони07.03.24, 20:13 • 28814 переглядiв