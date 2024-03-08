"Я в Києві, щоб бити на сполох": міністр оборони Британії закликав світ посилити підтримку України

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7936 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68728 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154300 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150869 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125058 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133688 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85546 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93335 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98933 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89746 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19497 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25515 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14128 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6916 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9046 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150870 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223256 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372881 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308930 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2306 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14186 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31611 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28415 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125058 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Я в Києві, щоб бити на сполох": міністр оборони Британії закликав світ посилити підтримку України

Київ • УНН

 • 105841 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав світ підтримати Україну у війні проти росії під час свого візиту до Києва, де він оголосив про пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи понад 10 000 безпілотників.

"Я в Києві, щоб бити на сполох": міністр оборони Британії закликав світ посилити підтримку України

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, який прибув до Києва, записав відеозвернення з центру столиці, в якому закликав світ підтримати Україну у війні проти рф. Про це пише УНН з посиланням на сторінку британського урядовця в Х.

Деталі 

Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії

- заявив Шаппс. 

Він наголосив, що так не повинно бути, тому Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.

За його словами, Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Шаппс підкреслив, що кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією.

Доповнення

 Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським зустрівся з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом та начальником штабу оборони адміралом Тоні Радакіном.

Сторони обговорили першочергові потреби Сил оборони України.

Нагадаємо

Велика Британія виділить 125 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 безпілотників, включаючи ударні, розвідувальні та морські безпілотники, для України у провідних британських оборонних компаній.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітикаКиїв
Збройні сили України
Грант Шаппс
Олександр Сирський
Сполучене Королівство
Україна
Facebook
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85