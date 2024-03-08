"Я в Києві, щоб бити на сполох": міністр оборони Британії закликав світ посилити підтримку України
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав світ підтримати Україну у війні проти росії під час свого візиту до Києва, де він оголосив про пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи понад 10 000 безпілотників.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, який прибув до Києва, записав відеозвернення з центру столиці, в якому закликав світ підтримати Україну у війні проти рф. Про це пише УНН з посиланням на сторінку британського урядовця в Х.
Деталі
Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії
Він наголосив, що так не повинно бути, тому Захід може легко залучити ресурси, якщо матиме волю.
За його словами, Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Шаппс підкреслив, що кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією.
Доповнення
Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським зустрівся з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом та начальником штабу оборони адміралом Тоні Радакіном.
Сторони обговорили першочергові потреби Сил оборони України.
Нагадаємо
Велика Британія виділить 125 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 безпілотників, включаючи ударні, розвідувальні та морські безпілотники, для України у провідних британських оборонних компаній.