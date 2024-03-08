Потрібна підтримка без обмежень: Кулеба заявив, що стратегія допомоги Україні по краплині більше не працює
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників терміново збільшити і прискорити військову допомогу Україні, заявивши, що стратегія допомоги Україні "по краплині" більше не працює для перемоги над росією і запобігання поширенню війни в Європі.
Час відверто визнати, що стратегія допомоги Україні по краплині більше не працює. На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту до Литви, передає УНН.
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Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Литовську Республіку, де провів переговори у пʼятисторонньому форматі з міністрами закордонних справ Естонії Марґусом Цахкною, Латвії Крішʼянісом Каріньшем, Литви Габріелюсом Ландсбергісом і Франції Стефаном Сежурне.
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Ключовою темою переговорів, які відбулися у розвиток нещодавнього саміту в Парижі за головування Президента Франції Еммануеля Макрона, стали практичні кроки зі збільшення та пришвидшення військової підтримки України та спільного виробництва зброї та боєприпасів.
Кулеба закликав партнерів України усвідомити терміновість збільшення підтримки українських воїнів заради відновлення миру в Україні та всій Європі.
Час відверто визнати, що стратегія допомоги Україні по краплині більше не працює. Необхідне безперешкодне і своєчасне постачання всіх видів зброї та боєприпасів, щоб Україна перемогла Росію і війна в Європі не розповсюдилася на інші країни. Час усім європейцям усвідомити нову реальність, яка полягає в тому, що ера миру в Європі закінчилася
Глава МЗС України наголосив на необхідності локалізації в Україні тренувань українських воїнів, виробництва зброї та ремонту військової техніки.
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