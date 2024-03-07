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Кулеба закликав союзників прискорити і збільшити постачання зброї Україні

Київ • УНН

 • 35500 перегляди

Кулеба закликав країни-союзники терміново надати Україні зброю та боєприпаси у більших обсягах та швидшими темпами, щоб допомогти відбити російські атаки та звільнити окуповані території.

Кулеба закликав союзників прискорити і збільшити постачання зброї Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України закликав учасників ухвалювати рішення щодо допомоги Україні збільшити та пришвидшити підтримку. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє МЗС, Дмитро Кулеба взяв участь в ініційованій Францією відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України, закликавши учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше.

"Рішення мають бути невідкладними і спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах", - сказав Кулеба.

Також міністр закликав міністрів країн-союзників мати відчуття терміновості, коли йдеться про підтримку України, не шукати причини чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення.

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", - додав Кулеба.

Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів, а також усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.

Нагадаємо

Дмитро Кулеба у колонці для Le Monde заявив, що Україні терміново потрібні рішучі та системні рішення, а не гарячкові дискусії щодо боєприпасів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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