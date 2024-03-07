Кулеба закликав союзників прискорити і збільшити постачання зброї Україні
Київ • УНН
Кулеба закликав країни-союзники терміново надати Україні зброю та боєприпаси у більших обсягах та швидшими темпами, щоб допомогти відбити російські атаки та звільнити окуповані території.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України закликав учасників ухвалювати рішення щодо допомоги Україні збільшити та пришвидшити підтримку. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Як повідомляє МЗС, Дмитро Кулеба взяв участь в ініційованій Францією відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України, закликавши учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше.
"Рішення мають бути невідкладними і спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах", - сказав Кулеба.
Також міністр закликав міністрів країн-союзників мати відчуття терміновості, коли йдеться про підтримку України, не шукати причини чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення.
"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", - додав Кулеба.
Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів, а також усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.
Нагадаємо
Дмитро Кулеба у колонці для Le Monde заявив, що Україні терміново потрібні рішучі та системні рішення, а не гарячкові дискусії щодо боєприпасів.