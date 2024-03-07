Кулеба призвал союзников ускорить и увеличить поставки оружия Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины призвал участников принимать решение о помощи Украине увеличить и ускорить поддержку. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщает МИД, Дмитрий Кулеба принял участие в инициированной Францией видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины, призвав участников встречи принимать решения, руководствуясь двумя правилами: быстрее и больше.

"Решения должны быть безотлагательными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах", - сказал Кулеба.

Также министр призвал министров стран-союзников иметь ощущение срочности, когда речь идет о поддержке Украины, не искать причины почему что-то невозможно, а делать невозможное возможным и принимать решения.

"Если Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности для отражения атак и освобождения территории, - вы имеете возможности производить и закупать больше этого вооружения. Если поврежденную военную технику быстрее ремонтировать на базах в Украине, а не за рубежом, то надо создавать соответствующие возможности в Украине. Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за рубежом, значит нужны именно такие решения", - добавил Кулеба.

Министр также отметил необходимость скорейшего наращивания темпов производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины и европейских партнеров, а также устранить все препятствия для развития и налаживания сотрудничества европейских оборонных индустрий и выделить все необходимые ресурсы для создания новых производственных мощностей.

Напомним

Дмитрий Кулеба в колонке для Le Monde заявил, что Украине срочно нужны решительные и системные решения, а не лихорадочные дискуссии по боеприпасам.