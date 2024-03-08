Нужна поддержка без ограничений: Кулеба заявил, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает

Время откровенно признать, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Литву, передает УНН.

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Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Литовскую Республику, где провел переговоры в пятистороннем формате с министрами иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, Латвии Кришьянисом Кариньшем, Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и Франции Стефаном Сежурне.

Кулеба призвал союзников ускорить и увеличить поставки оружия Украине

Ключевой темой переговоров, которые состоялись в развитие недавнего саммита в Париже под председательством Президента Франции Эммануэля Макрона, стали практические шаги по увеличению и ускорению военной поддержки Украины и совместного производства оружия и боеприпасов.

Кулеба призвал партнеров Украины осознать срочность увеличения поддержки украинских воинов ради восстановления мира в Украине и всей Европе.

Пора откровенно признать, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает. Необходимы беспрепятственные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов, чтобы Украина победила россию и война в Европе не распространилась на другие страны. Пора всем европейцам осознать новую реальность, которая заключается в том, что эра мира в Европе закончилась - заявил Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава МИД Украины отметил необходимость локализации в Украине тренировок украинских воинов, производства оружия и ремонта военной техники.

Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины