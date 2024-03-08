Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины

В пятницу, 8 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Литву, где примет участие в пятисторонних переговорах с главами МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Франции относительно военной помощи Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу украинского дипломатического ведомства.

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"В Вильнюсе глава МИД Украины примет участие в пятисторонних переговорах вместе с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Франции, ключевыми темами которых станет быстрое наращивание военной помощи союзников для Украины и производственных мощностей оборонных индустрий", - говорится в сообщении МИД.

Как отмечается, дипломаты обсудят практические шаги по развитию недавнего саммита в Париже под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, воплощение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и государств Балтии, и ответы на вызовы для безопасности Европы.

Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба