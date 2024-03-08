Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  41507 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  105145 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  107375 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  107794 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109059 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130469 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135713 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125804 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118535 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115973 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

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6 марта 2024, 09:51  •  170167 просмотра
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Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

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Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  198566 просмотра

Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Литву, где обсудит с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Франции быстрое увеличение военной помощи Украине.

Война •   •  9672 просмотра
Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины

Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили

Священный Синод Православной Церкви Украины заявил, что только она имеет каноническую юрисдикцию в Украине, отвергнув решение Румынской Православной Церкви о создании собственной структуры в Украине.

Общество •   •  6909 просмотра
Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили

Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях

Атаки беспилотников поразили цели в белгородской и волгоградской областях россии, в то время как российские войска обстреляли Сумскую, Харьковскую области Украины.

Война •   •  7768 просмотра
Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях

Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать

Премьер Латвии Эвика Силиня сравнила россию с непредсказуемым соседом-алкоголиком или наркоманом, поведение которого невозможно предсказать.

Политика •   •  8470 просмотра
Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать

Люксембург присоединяется к инициативе Чехии по закупке боеприпасов Украине

Люксембург присоединяется к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины за пределами ЕС.

Война •   •  9876 просмотра
Люксембург присоединяется к инициативе Чехии по закупке боеприпасов Украине

Соосновательница банка "Конкорд" Соседка призвала Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева

Елена Соседка, соучредитель банка "Конкорд", призвала Президента Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Даниила Гетманцева, главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР, который, по ее словам, безосновательно уничтожил ее банк.

Экономика •   •  9860 просмотра
Соосновательница банка "Конкорд" Соседка призвала Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева

Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине

Священный Синод Православной Церкви Украины призывает Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект № 8371, который запрещает подчинение любых украинских религиозных организаций российским религиозным и государственным центрам.

Политика •   •  8542 просмотра
Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине

Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны

Инженерные работы по укреплению оборонительных рубежей ускоряются, привлекая новые силы и технические возможности, благодаря благоприятным погодным условиям и выделенным правительством необходимым средствам.

Война •   •  13830 просмотра
Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны

россияне отправили грузовики с оборудованием для сбивания дронов на ВОТ Запорожье - Андрющенко

россияне отправили грузовики с артиллерией и оборудованием для борьбы с беспилотниками на северо-запад от Мариуполя и Розовки в Запорожской области.

Война •   •  12850 просмотра
россияне отправили грузовики с оборудованием для сбивания дронов на ВОТ Запорожье - Андрющенко

Боевая часть "шахеда" застряла в винте ветряка на Николаевщине

Полиция демонтировала боевую часть вражеского беспилотника, застрявшую на высоте 55 метров в винте ветряной мельницы в Николаевской области.

Война •   •  21049 просмотра
Боевая часть "шахеда" застряла в винте ветряка на Николаевщине