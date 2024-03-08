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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Кулеба обговорить з главами МЗС чотирьох європейських країн швидке нарощування військової допомоги для України

Київ • УНН

 • 28495 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Литву, де обговорить з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Франції швидке збільшення військової допомоги Україні.

Кулеба обговорить з главами МЗС чотирьох європейських країн швидке нарощування військової допомоги для України

У п’ятницю, 8 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба  відвідає Литву, де візьме участь у п’ятисторонніх переговорах з главами МЗС Естонії, Латвії, Литви та Франції щодо військової допомоги України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу українського дипломатичного відомства.   

Деталі 

"У Вільнюсі глава МЗС України візьме участь у п’ятисторонніх переговорах разом із міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Франції, ключовими темами яких стане швидке нарощування військової допомоги союзників для України та виробничих потужностей оборонних індустрій", - йдеться у повідомленні МЗС. 

Як зазначається, дипломати обговорять практичні кроки щодо розвитку нещодавнього саміту в Парижі за головування президента Франції Еммануеля Макрона, втілення домовленостей Президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та держав Балтії, та відповіді на виклики для безпеки Європи.

Якщо Європа не відкине страх та нерішучість, одного разу настане черга її солдатів – Кулеба07.03.24, 17:51 • 53258 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
Латвія
Еммануель Макрон
Франція
Литва
Європа
Володимир Зеленський
Естонія
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