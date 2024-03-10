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Японія та США обговорюють оборонну співпрацю для збільшення обсягів допомоги Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 43838 перегляди

Японія і США обговорюють співпрацю з метою надання Україні більшої кількості боєприпасів, що потенційно послабить обмеження Токіо на військовий експорт і допоможе розширити американський арсенал озброєнь для України.

Японія та США обговорюють оборонну співпрацю для збільшення обсягів допомоги Україні - ЗМІ

Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військової техніки з метою надати Україні більшу кількість боєприпасів. Про це повідомляє газета Yomiuri, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що країни намагаються досягти домовленостей до саміту у Вашингтоні 10 квітня між прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і президентом США Джо Байденом.

Ключовою темою саміту буде пошук шляхів, якими Японія може допомогти розширити арсенал озброєнь США.

Американські виробники напружено працюють над постачанням зброї – від артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони, які Вашингтон пообіцяв надати Україні. Водночас Японія, яка прийняла пацифістську конституцію, надала Україні нелетальну допомогу та кредитні гарантії на мільярди доларів, але не зброю.

У виданні наголошують, що послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам передавати зброю Україні в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій - розширити можливості Японії продавати зброю за кордон.

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Доповнення

Очікується, що Кішіда та Байден поглиблять відносини між країнами й шукатимуть шляхи зміцнення ланцюжка поставок оборонного обладнання, зокрема, й на тлі зростання впливу Китаю.

Токіо й Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, в межах якої японські компанії будуть регулярно проводити технічне обслуговування і ремонт американської військової техніки - це питання, як очікується, буде включено до порядку денного саміту.

Видання зазначає, що такий крок може бути політично ризикованим для Байдена, особливо в рік виборів. Зокрема, президента США можуть розкритикувати за те, що він відправляє американські робочі місця до Японії.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників терміново збільшити і прискорити військову допомогу Україні, заявивши, що стратегія допомоги Україні "по краплині" більше не працює для перемоги над росією і запобігання поширенню війни в Європі.

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Володимир Омельченко

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