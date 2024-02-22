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Японія допоможе модернізувати енергетичну систему України - Міненерго

Київ • УНН

 • 32071 перегляди

Україна модернізує свою енергетичну систему за допомогою Японії, впроваджуючи найсучасніші технології на газокомпресорних станціях та мобільних газових турбінах.

Японія допоможе модернізувати енергетичну систему України - Міненерго

Японія допоможе Україні у сфері модернізації енергосистеми завдяки використанню найсучасніших технологій. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, пише УНН.

Деталі 

За координації Міністерства енергетики Оператор газотранспортної системи України підписав Меморандуми про взаєморозуміння з японськими виробниками енергетичного обладнання – компаніями Sumitomo Corporation та Kawasaki Heavy Industries

- резюмували в Міненерго. 

Зокрема, перший документ - тристоронній Меморандум між ОГТСУ, Sumitomo Corporation і Kawasaki Heavy Industries передбачає модернізацію газових компресорних станцій. 

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Другий - двосторонній Меморандум про взаєморозуміння з Sumitomo Corporation передбачає співпрацю у впровадженні мобільних газових турбін з використанням найсучасніших технологій для посилення стійкості та гнучкості енергосистеми України.

Компанії вже цього року почнуть необхідні дослідження, підготовку техніко-економічного обґрунтування для якнайшвидшої реалізації проєктів. 

Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Японії за системну підтримку у відновленні енергетичного сектору України.За його словами, Україна вже отримала від японських партнерів автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди. 

Також Японія є нашим партнером у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, важливими складовими якої є пункти енергетичної безпеки, а також радіаційної та ядерної. Щиро вдячні за стійку позицію та підтримку

- наголосив Галущенко.

Генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа наголосив, що експертиза і технології всесвітньо відомих виробників допоможуть посилити українську газову галузь.

Нагадаємо

Україна планує провести стрес-тест своєї газотранспортної системи у 2024 році, щоб перевірити її здатність працювати в умовах воєнного часу без транзиту російського газу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
Міністерство енергетики України
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