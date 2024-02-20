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Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення та відбудови України - Шмигаль

Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення та відбудови України - Шмигаль

Київ • УНН

 • 31213 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Японія має стати одним з лідерів у відновленні та реконструкції економіки України після візиту до Токіо, де було підписано 56 документів, у тому числі про уникнення подвійного оподаткування, японські інвестиції, кредити для підтримки українського бізнесу та інфраструктурних проектів.

Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення та відбудови нашої країни. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференція для ЗМІ 20 лютого за підсумками візиту в Токіо. Передає Урядовий портал, пише УНН.

Українська делегація в Японії мала надзвичайно насичену інтенсивну програму візиту. Ключовою подією стала Конференція з економічного розвитку і відбудови. В ній взяли участь представники ділових кіл обох наших країн, урядовці, представники громад і регіонів,

- підкреслив Денис Шмигаль.

Деталі

Зазначається, що під час конференції було підписано 56 документів різного рівня. Зокрема, укладена міжурядова угода про уникнення подвійного оподаткування.

Зокрема, досягнуто домовленостей про надання Україні гранту для реалізації Програми екстреного відновлення від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA. Кошти, за словами Прем’єр-міністра, підуть на відбудову енергетики, в транспортну галузь, для гуманітарного розмінування.

Крім того, Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало низку документів із японськими компаніями, що виробляють сільськогосподарську техніку.

Японське агентство відродження міст допоможе у відбудові зруйнованих ворогом населених пунктів. Йдеться про широкий спектр технічного співробітництва. Японське агентство водного господарства сприятиме відновленню зруйнованих росією дамб. Тут Японія має величезний досвід, який ми будемо вивчати й переймати,

- зазначив Прем’єр-міністр.

Серед іншого, компанія ІНІ CORPORATION допоможе побудувати стратегічно важливий міст через Дунай та міст через Дністровський лиман. А з Японською організацією зовнішньої торгівлі (JETRO) підписаний Меморандум про взаєморозуміння для сприяння українським виробникам у виході на японський ринок.

Японське державне експортно-кредитне агентство NEXI відкриє кредитні лінії для інвестицій та експорту в Україну. Зокрема, Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвестицій в Україну. Це дасть кумулятивний ефект,

відзначив очільник Уряду.

Також Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) надасть 150 млн доларів кредиту для підтримки проектів відновлення з боку українського бізнесу через Чорноморський банк торгівлі та розвитку.

Денис Шмигаль подякував японському Уряду, бізнесу та всім, хто був долучений до діалогу: "Знаємо, що Японія завжди поруч, що японський народ вірить у нашу перемогу і допомагає її наблизити".

Нагадаємо

Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол., включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд дол., який Київ отримає до кінця цього місяця.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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