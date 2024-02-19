Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів
Київ • УНН
Японія надасть Україні загальну допомогу на суму $12,1 млрд, у тому числі грант у розмірі $4,7 млрд, який має надійти до кінця місяця, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі зі своїм японським колегою.
Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол, включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд дол., який Київ отримає до кінця цього місяця. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного виступу з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, передає УНН.
Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. Під час нашої зустрічі він повідомив, що Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця цього місяця.
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