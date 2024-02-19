Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол, включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд дол., який Київ отримає до кінця цього місяця. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного виступу з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, передає УНН.

Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. Під час нашої зустрічі він повідомив, що Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця цього місяця. - написав Шмигаль.

Японія запускає нову програму на 1,25 млрд євро для України: що вона передбачає