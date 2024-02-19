Японія запускає нову програму на 1,25 млрд євро для України: що вона передбачає
Київ • УНН
Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні
Японія започатковує нову програму на 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні, повідомив у понеділок Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні. Відповідні документи було підписано під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо
Шмигаль особисто подякував міністру економіки, торгівлі та промисловості Японії Кену Сайто за таку допомогу під час зустрічі.
"Нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проектів відновлення України", - розповів Прем'єр.
Окрім цього, урядовці обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між державами. Шмигаль запропонував Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій.
На зустрічі з міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі йшлося, зокрема, про продовження бюджетної підтримки. Глава уряду висловив вдячність за намір виділити цього року 4,5 млрд доларів фінансової допомоги.
Шмигаль та Сузукі також привітали підписання конвенції про уникнення подвійного оподаткування, що своєю чергою спростить роботу для українського та японського бізнесу.
На полях конференції з економічного розвитку та відбудови відбулося і спілкування Прем'єр-міністр України з міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою. На порядку денному, зокрема, було питання конфіскації заморожених російських активів.
"Наше спільне завдання - притягнути росію до відповідальності та змусити платити", - підкреслив Шмигаль. Він наголосив на необхідності включення рф до чорного списку FATF, а також вжити заходи для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих росією українських територіях.
"Вдячні Японії за підтримку Формули миру Президента Україна та створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності керівництва росії", - підсумував глава українського уряду.
Україна та Японія підписали понад 50 угод про співпрацю - Шмигаль 19.02.24, 10:01 • 26145 переглядiв