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Україна та Японія підписали понад 50 угод про співпрацю - Шмигаль

Україна та Японія підписали понад 50 угод про співпрацю - Шмигаль

Київ • УНН

 • 26142 перегляди

Україна та Японія підписали понад 50 угод про співпрацю, спрямованих на економічний розвиток та реконструкцію в таких сферах, як уникнення подвійного оподаткування, підтримка відновлення України, сільське господарство, освіта, енергетика та інфраструктура.

56 документів  про співпрацю підписали представники України та Японії в межах з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН

Деталі 

За словами Шмигаля, серед підписаних документів - міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Прем'єр розповів про головні з них: 

  • Підписали міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.
  • Більше десятка домовленостей про підтримку відбудови України з потужними японськими організаціями: JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва.
  • Підписано грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгоспотехніки та обладнання.
  • Міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій. Японія один із лідерів у цих сферах. Важливо побудувати справжнє партнерство. 
  • “Нафтогаз” домовився про проєкт у сфері вітроенергетики. 
  • Оператор газотранспортної системи України підписав меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій. 
  • А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології. 

Японія вже показала лідерство щодо фінансової підтримки України. Тепер Японія має стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку

- написав Шмигаль у соцмережах.

Україна запрошує японський бізнес допомогти створити "українське економічне диво"19.02.24, 08:29 • 37744 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
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