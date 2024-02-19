Україна та Японія підписали понад 50 угод про співпрацю - Шмигаль

56 документів про співпрацю підписали представники України та Японії в межах з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

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За словами Шмигаля, серед підписаних документів - міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Прем'єр розповів про головні з них:

Підписали міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.

Більше десятка домовленостей про підтримку відбудови України з потужними японськими організаціями: JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва.



Підписано грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгоспотехніки та обладнання.



Міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій. Японія один із лідерів у цих сферах. Важливо побудувати справжнє партнерство.



“Нафтогаз” домовився про проєкт у сфері вітроенергетики.



Оператор газотранспортної системи України підписав меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій.



А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.



Японія вже показала лідерство щодо фінансової підтримки України. Тепер Японія має стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку - написав Шмигаль у соцмережах.

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