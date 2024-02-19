Україна та Японія підписали понад 50 угод про співпрацю - Шмигаль
Київ • УНН
Україна та Японія підписали понад 50 угод про співпрацю, спрямованих на економічний розвиток та реконструкцію в таких сферах, як уникнення подвійного оподаткування, підтримка відновлення України, сільське господарство, освіта, енергетика та інфраструктура.
56 документів про співпрацю підписали представники України та Японії в межах з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
Деталі
За словами Шмигаля, серед підписаних документів - міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.
Прем'єр розповів про головні з них:
- Підписали міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.
- Більше десятка домовленостей про підтримку відбудови України з потужними японськими організаціями: JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва.
- Підписано грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгоспотехніки та обладнання.
- Міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій. Японія один із лідерів у цих сферах. Важливо побудувати справжнє партнерство.
- “Нафтогаз” домовився про проєкт у сфері вітроенергетики.
- Оператор газотранспортної системи України підписав меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій.
- А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.
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