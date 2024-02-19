Україна запрошує японський бізнес допомогти створити "українське економічне диво"

Україна вивчає досвід Японії для створення "українського економічного дива" і запросила японський бізнес стати частиною цього процесу, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває у Токіо, пише УНН.

Уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі. Для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво" - повідомив Шмигаль у соцмережах.

Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо за участі Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, зі слів очільника українського уряду, він розповів про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу уже зараз:

Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.

Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production".

Інфраструктура. Ми зацікавлені в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.

Автомобілебудування. Запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.

Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.

ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості - наголосив Шмигаль.

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