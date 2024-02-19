Японія прагне залучити приватний сектор для підтримки України
Київ • УНН
Японія планує залучити свій приватний сектор до допомоги Україні у довгостроковому відновленні та реконструкції в умовах війни з рф.
Японія планує залучити приватний сектор для допомоги Україні в умовах російської агресії. Про це повідомляє NHK WORLD-JAPAN, передає УНН.
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Японія бажає включити приватний сектор у процес надання довгострокової підтримки Україні, яка веде військові операції проти широкомасштабної агресії рф.
Глава Міністерства закордонних справ Японії Йоко Камікава, висловлюючи позицію відомства, підкреслила, що залучення приватного сектору має "важливе значення для відновлення та реконструкції України".
Очільниця МЗС заявила, що Токіо буде прикладати постійні зусилля в різних галузях для підтримки України.
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Крім того, Японія висловила намір включити концепцію "Жінки, мир та безпека" (WPS) у свої плани реконструкції. Ця ініціатива покликана підкреслити активну роль жінок у запобіганні конфліктам та в процесах відновлення миру.
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