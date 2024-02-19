Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
  •  109703 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  230361 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  291023 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  231485 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  253076 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  323691 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  297851 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  237882 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  222179 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  227179 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 22:00  •  3583 просмотра

Read in English

Япония планирует привлечь свой частный сектор к помощи Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции в условиях войны с рф.

Япония планирует привлечь частный сектор для помощи Украине в условиях российской агрессии. Об этом сообщает NHK WORLD-JAPAN, передает УНН.

Детали

Япония желает включить частный сектор в процесс предоставления долгосрочной поддержки Украине, которая ведет военные операции против широкомасштабной агрессии рф.

Глава Министерства иностранных дел Японии Йоко Камикава, выражая позицию ведомства, подчеркнула, что привлечение частного сектора имеет "важное значение для восстановления и реконструкции Украины".

Глава МИД заявила, что Токио будет прикладывать постоянные усилия в различных областях для поддержки Украины.

Добавим

Кроме того, Япония выразила намерение включить концепцию "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в свои планы реконструкции. Эта инициатива призвана подчеркнуть активную роль женщин в предотвращении конфликтов и в процессах восстановления мира.

Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине18 февраля 2024, 15:21 • 54971 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаПолитикаНовости Мира
tokioТокио
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
Японія прагне залучити приватний сектор для підтримки України
Japan seeks to engage the private sector to support Ukraine
Новости по теме

Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

Япония планирует привлечь свой частный сектор к помощи Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции в условиях войны с рф.

Война •   •  3583 просмотра
Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

медведев угрожает Западу ядерным ударом

Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.

Война •   •  7141 просмотра
медведев угрожает Западу ядерным ударом

Министр обороны Германии призывает США поддержать Украину для защиты американских интересов

Министр обороны Германии призывает США оказать дополнительную военную помощь Украине, чтобы предотвратить российское вторжение, которое может нанести ущерб американским экономическим интересам.

Война •   •  10703 просмотра
Министр обороны Германии призывает США поддержать Украину для защиты американских интересов

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду BAFTA за лучший документальный фильм.

Война •   •  13012 просмотра
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм

Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о потенциальной угрозе использования ударных вражеских беспилотников (БпЛА) в Харьковской области.

Война •   •  15986 просмотра
Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области

Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.

Политика •   •  15124 просмотра
Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой

Мобилизованные башкиры в российской армии стараются избегать прямого участия в войне с Украиной и сосредотачиваются на логистической поддержке. В результате возникают конфликты между российскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.

Война •   •  20457 просмотра
Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой

Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

Украинцы, которые вынужденно выехали из Украины в Великобританию из-за полномасштабной войны, смогут продлить свои британские визы до сентября 2026 года.

Общество •   •  25662 просмотра
Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

Российские войска продвинулись вперед возле двух сел в Донецке, но бои продолжаются вокруг одного села в Запорожье, где украинцы удерживают свои позиции.

Война •   •  24512 просмотра
DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах

Коллаборационисты в оккупированном Запорожье собирают информацию от двери до двери и агитируют за участие в российских выборах, чтобы искусственно повысить явку и создать впечатление легитимности.

Война •   •  27479 просмотра
В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах