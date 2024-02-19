Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

Япония планирует привлечь частный сектор для помощи Украине в условиях российской агрессии. Об этом сообщает NHK WORLD-JAPAN, передает УНН.

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Япония желает включить частный сектор в процесс предоставления долгосрочной поддержки Украине, которая ведет военные операции против широкомасштабной агрессии рф.

Глава Министерства иностранных дел Японии Йоко Камикава, выражая позицию ведомства, подчеркнула, что привлечение частного сектора имеет "важное значение для восстановления и реконструкции Украины".

Глава МИД заявила, что Токио будет прикладывать постоянные усилия в различных областях для поддержки Украины.

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Кроме того, Япония выразила намерение включить концепцию "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в свои планы реконструкции. Эта инициатива призвана подчеркнуть активную роль женщин в предотвращении конфликтов и в процессах восстановления мира.

Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине