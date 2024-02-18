Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине

Украина получила 49,4 миллиона долларов США грантовых средств от правительства Японии на восстановление разрушенной россиянами жилой инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.

Средства поступили в госбюджет в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Грантовые средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией РФ, и на восстановление жилой инфраструктуры Украины. - добавили в Минреинтеграции.

Детали

В частности, по данным министерства, деньги направят на возмещение расходов госбюджета на компенсации владельцам поврежденного жилья в многоквартирных и частных домах. Речь идет о выплатах на восстановление домов, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.

Отмечается, что проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.

Дополнительно

Ранее УНН писал, что в рамках программы "еВідновлення" подано более 67 тысяч заявок на возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате российской агрессии, а общая сумма выплат составляет 3,2 млрд грн.