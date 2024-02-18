Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине
Киев • УНН
Япония предоставляет Украине грант в размере $49,4 млн на восстановление разрушенной россией жилой инфраструктуры.
Украина получила 49,4 миллиона долларов США грантовых средств от правительства Японии на восстановление разрушенной россиянами жилой инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.
Средства поступили в госбюджет в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Грантовые средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией РФ, и на восстановление жилой инфраструктуры Украины.
Детали
В частности, по данным министерства, деньги направят на возмещение расходов госбюджета на компенсации владельцам поврежденного жилья в многоквартирных и частных домах. Речь идет о выплатах на восстановление домов, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.
Отмечается, что проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.
Дополнительно
Ранее УНН писал, что в рамках программы "еВідновлення" подано более 67 тысяч заявок на возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате российской агрессии, а общая сумма выплат составляет 3,2 млрд грн.
Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине
Япония предоставляет Украине грант в размере $49,4 млн на восстановление разрушенной россией жилой инфраструктуры.
Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные тестирование и готовятся к боевым испытаниям
Украинские беспилотники-камикадзе типа "Ланцет" успешно прошли начальные испытания и теперь будут проходить боевые испытания.
На Волыни увеличилось количество случаев бешенства среди животных: с начала года зафиксировали семь эпизодов болезни, пять из них - среди домашних животных
В этом году в Волынской области Украины зарегистрировано семь случаев бешенства среди животных, в том числе пять домашних.
Россияне пытаются продвинуться в районе села Ласточкино: за прошедшие сутки наши защитники отбили там 14 атак
Россияне активно пытаются развить наступление в районе села Ласточкино, что вблизи Авдеевки, но украинские войска не дают ему развиться.
Днепропетровщина: в МВД показали последствия утренней атаки по селу в Мировской громаде
Местный житель получил ранения после артиллерийского обстрела россиянами села в Днепропетровской области Украины.
На Запорожском направлении никаких потерь позиций нет - Лиховий
Начальник отдела связей с общественностью подразделения "Таврия" сообщил, что ситуация на Запорожском направлении стабилизировалась, без потерь украинских позиций, поскольку российская армия осуществила 13 неудачных попыток атак, но была отбита.
В Крыму партизаны зафиксировали переброс военной техники рф возле ЖД в Азовском
Партизаны в Крыму зафиксировали передачу российской военной техники на железнодорожную станцию в Азовском для транспортировки на фронт в Украине.
Оккупанты расстреляли утром двух украинских военнопленных
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в районе проведения операции Объединенных сил на Хортице.
Израиль продолжит наступление на Рафах, обеспечив при этом эвакуацию гражданского населения - Нетаньяху
Израиль продолжит наступление на Рафах, гарантируя при этом эвакуацию гражданского населения, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка
Британская разведка сообщает, что россия могла уволить командующего своего черноморского флота после того, как Украина потопила большой десантный корабль "цезарь куников".