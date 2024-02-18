Японія надала $49,4 млн на відновлення зруйнованого росією житла в Україні
Київ • УНН
Японія надає Україні грант у розмірі $49,4 млн на відновлення зруйнованої Росією житлової інфраструктури.
Україна отримала 49,4 мільйона доларів США грантових коштів від Уряду Японії на відбудову зруйнованої росіянами житлової інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.
Кошти надійшли до держбюджету у межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Грантові кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією рф, та на відбудову житлової інфраструктури України.
Деталі
Зокрема, за даними міністерства, гроші спрямують на відшкодування витрат держбюджету на компенсації власникам пошкодженого житла у багатоквартирних та приватних будинках. Йдеться про виплати на відновлення осель, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.
Зазначається, що проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.
Додатково
Раніше УНН писав, що в рамках програми "єВідновлення" подано понад 67 тисяч заявок на відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок російської агресії, а загальна сума виплат становить 3,2 млрд грн.