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Японія надала $49,4 млн на відновлення зруйнованого росією житла в Україні

Японія надала $49,4 млн на відновлення зруйнованого росією житла в Україні

Київ • УНН

 • 104329 перегляди

Японія надає Україні грант у розмірі $49,4 млн на відновлення зруйнованої Росією житлової інфраструктури.

Україна отримала 49,4 мільйона доларів США грантових коштів від Уряду Японії на відбудову зруйнованої росіянами житлової інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.

Кошти надійшли до держбюджету у межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Грантові кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією рф, та на відбудову житлової інфраструктури України.

– додали у Мінреінтеграції.

Деталі

Зокрема, за даними міністерства, гроші спрямують на відшкодування витрат держбюджету на компенсації власникам пошкодженого житла у багатоквартирних та приватних будинках. Йдеться про виплати на відновлення осель, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

Зазначається, що проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.

Додатково

Раніше УНН писав, що в рамках програми "єВідновлення" подано понад 67 тисяч заявок на відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок російської агресії, а загальна сума виплат становить 3,2 млрд грн.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаЕкономікаПолітика
svitovyi-bankСвітовий банк
ministerstvo-z-pytan-reintehratsii-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiМіністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
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