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Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"

Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 06:29  •  17473 просмотра

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Премьер-министр Украины пригласил японский бизнес инвестировать в энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, автомобилестроение, горнодобывающую промышленность и ИТ-сектор Украины, чтобы помочь создать "украинское экономическое чудо" по образцу послевоенного экономического роста Японии.

Украина изучает опыт Японии для создания "украинского экономического чуда" и пригласила японский бизнес стать частью этого процесса, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Токио, пишет УНН.

Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Для того, чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо"

- сообщил Шмыгаль в соцсетях.

Во время Конференции по экономическому развитию и восстановлению, которая проходит в Токио при участии Премьер-министра Японии Фумио Кисиды, по словам главы украинского правительства, он рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас:

Энергетика. Атомная генерация, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика.

Аграрный сектор. Благодаря японским технологиям и инвестициям можем реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и food production".

Инфраструктура. Мы заинтересованы в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных дорог и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов.

Автомобилестроение. Пригласил лидеров японской автоиндустрии открывать производства в Украине.

Добыча полезных ископаемых. В недрах Украины хранится до трети доказанных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для их дальнейшего экспорта в ЕС.

ІТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает для ІТ-компаний одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.

Приглашаем японский бизнес стать частью украинского экономического чуда. Все, кто инвестирует в нашу экономику сегодня, в последующие годы получит невероятные выгоды и возможности

- подчеркнул Шмыгаль.

Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины18 февраля 2024, 22:00 • 25731 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
fumio-kisidaФумио Кисида
tokioТокио
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yevropaЕвропа
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україна запрошує японський бізнес допомогти створити "українське економічне диво"
Ukraine invites Japanese business to help create "Ukrainian economic miracle"
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Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"

Премьер-министр Украины пригласил японский бизнес инвестировать в энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, автомобилестроение, горнодобывающую промышленность и ИТ-сектор Украины, чтобы помочь создать "украинское экономическое чудо" по образцу послевоенного экономического роста Японии.

Экономика •   •  17473 просмотра
Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"

По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА

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Спутниковые снимки показывают, что Египет проводит масштабные строительные работы вдоль своей границы с Газой с целью создания изолированной буферной зоны для возможных палестинских беженцев. Однако Египет публично отрицает любые подобные приготовления.

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