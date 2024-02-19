Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"

Украина изучает опыт Японии для создания "украинского экономического чуда" и пригласила японский бизнес стать частью этого процесса, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Токио, пишет УНН.

Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Для того, чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо" - сообщил Шмыгаль в соцсетях.

Во время Конференции по экономическому развитию и восстановлению, которая проходит в Токио при участии Премьер-министра Японии Фумио Кисиды, по словам главы украинского правительства, он рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас:

Энергетика. Атомная генерация, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика.

Аграрный сектор. Благодаря японским технологиям и инвестициям можем реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и food production".

Инфраструктура. Мы заинтересованы в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных дорог и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов.

Автомобилестроение. Пригласил лидеров японской автоиндустрии открывать производства в Украине.

Добыча полезных ископаемых. В недрах Украины хранится до трети доказанных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для их дальнейшего экспорта в ЕС.

ІТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает для ІТ-компаний одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.

Приглашаем японский бизнес стать частью украинского экономического чуда. Все, кто инвестирует в нашу экономику сегодня, в последующие годы получит невероятные выгоды и возможности - подчеркнул Шмыгаль.

Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины