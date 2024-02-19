Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"
Киев • УНН
Премьер-министр Украины пригласил японский бизнес инвестировать в энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, автомобилестроение, горнодобывающую промышленность и ИТ-сектор Украины, чтобы помочь создать "украинское экономическое чудо" по образцу послевоенного экономического роста Японии.
Украина изучает опыт Японии для создания "украинского экономического чуда" и пригласила японский бизнес стать частью этого процесса, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Токио, пишет УНН.
Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Для того, чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо"
Во время Конференции по экономическому развитию и восстановлению, которая проходит в Токио при участии Премьер-министра Японии Фумио Кисиды, по словам главы украинского правительства, он рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас:
Энергетика. Атомная генерация, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика.
Аграрный сектор. Благодаря японским технологиям и инвестициям можем реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и food production".
Инфраструктура. Мы заинтересованы в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных дорог и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов.
Автомобилестроение. Пригласил лидеров японской автоиндустрии открывать производства в Украине.
Добыча полезных ископаемых. В недрах Украины хранится до трети доказанных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для их дальнейшего экспорта в ЕС.
ІТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает для ІТ-компаний одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.
Приглашаем японский бизнес стать частью украинского экономического чуда. Все, кто инвестирует в нашу экономику сегодня, в последующие годы получит невероятные выгоды и возможности
Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины18 февраля 2024, 22:00 • 25731 просмотр
Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"
Премьер-министр Украины пригласил японский бизнес инвестировать в энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, автомобилестроение, горнодобывающую промышленность и ИТ-сектор Украины, чтобы помочь создать "украинское экономическое чудо" по образцу послевоенного экономического роста Японии.
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