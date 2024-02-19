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Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве - Шмыгаль

Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве - Шмыгаль

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 08:01  •  12816 просмотра

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Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве, направленных на экономическое развитие и реконструкцию в таких сферах, как избежание двойного налогообложения, поддержка восстановления Украины, сельское хозяйство, образование, энергетика и инфраструктура.

56 документов  о сотрудничестве подписали представители Украины и Японии в рамках по экономическому развитию и восстановлению в Токио. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН

Детали 

По словам Шмыгаля, среди подписанных документов - межправительственные соглашения, меморандумы, договоренности между бизнесами и представителями местной власти.

Премьер рассказал о главных из них: 

  • Подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения, что чрезвычайно важно для японского бизнеса, который планирует новые проекты в Украине.
  • Более десятка договоренностей о поддержке восстановления Украины с мощными японскими организациями: JICA, JETRO, Экспортно-кредитным агентством NEXI и Японским банком международного сотрудничества.
  • Подписаны грантовые соглашения по реализации программ восстановления, а также ряд документов между министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, которые предусматривают предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования.
  • Межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий. Япония один из лидеров в этих сферах. Важно построить настоящее партнерство. 
  • "Нафтогаз" договорился о проекте в сфере ветроэнергетики. 
  • Оператор газотранспортной системы Украины подписал меморандум по подготовке к модернизации газокомпрессорных станций. 
  • А также подписаны документы в сфере энергетики, телекоммуникаций, инфраструктурного строительства и экологии. 

Япония уже показала лидерство по финансовой поддержке Украины. Теперь Япония должна стать одним из лидеров украинского восстановления и инвестиций в нашу экономику

- написал Шмыгаль в соцсетях.

Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"19 февраля 2024, 06:29 • 28976 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаПолитика
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
naftogazНафтогаз
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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