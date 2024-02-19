Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве - Шмыгаль

56 документов о сотрудничестве подписали представители Украины и Японии в рамках по экономическому развитию и восстановлению в Токио. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, среди подписанных документов - межправительственные соглашения, меморандумы, договоренности между бизнесами и представителями местной власти.

Премьер рассказал о главных из них:

Подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения, что чрезвычайно важно для японского бизнеса, который планирует новые проекты в Украине.

Более десятка договоренностей о поддержке восстановления Украины с мощными японскими организациями: JICA, JETRO, Экспортно-кредитным агентством NEXI и Японским банком международного сотрудничества.



Подписаны грантовые соглашения по реализации программ восстановления, а также ряд документов между министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, которые предусматривают предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования.



Межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий. Япония один из лидеров в этих сферах. Важно построить настоящее партнерство.



"Нафтогаз" договорился о проекте в сфере ветроэнергетики.



Оператор газотранспортной системы Украины подписал меморандум по подготовке к модернизации газокомпрессорных станций.



А также подписаны документы в сфере энергетики, телекоммуникаций, инфраструктурного строительства и экологии.



Япония уже показала лидерство по финансовой поддержке Украины. Теперь Япония должна стать одним из лидеров украинского восстановления и инвестиций в нашу экономику - написал Шмыгаль в соцсетях.

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