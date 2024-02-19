Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве, направленных на экономическое развитие и реконструкцию в таких сферах, как избежание двойного налогообложения, поддержка восстановления Украины, сельское хозяйство, образование, энергетика и инфраструктура.
56 документов о сотрудничестве подписали представители Украины и Японии в рамках по экономическому развитию и восстановлению в Токио. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, среди подписанных документов - межправительственные соглашения, меморандумы, договоренности между бизнесами и представителями местной власти.
Премьер рассказал о главных из них:
- Подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения, что чрезвычайно важно для японского бизнеса, который планирует новые проекты в Украине.
- Более десятка договоренностей о поддержке восстановления Украины с мощными японскими организациями: JICA, JETRO, Экспортно-кредитным агентством NEXI и Японским банком международного сотрудничества.
- Подписаны грантовые соглашения по реализации программ восстановления, а также ряд документов между министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, которые предусматривают предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования.
- Межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере образования и технологий. Япония один из лидеров в этих сферах. Важно построить настоящее партнерство.
- "Нафтогаз" договорился о проекте в сфере ветроэнергетики.
- Оператор газотранспортной системы Украины подписал меморандум по подготовке к модернизации газокомпрессорных станций.
- А также подписаны документы в сфере энергетики, телекоммуникаций, инфраструктурного строительства и экологии.
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